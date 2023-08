Bļugers: Stenlija kausa izcīnīšana dod papildus motivāciju gūt uzvaras jau citos apstākļos

Latvijas hokejists Teodors Bļugers pēc tam, kad būs pavadījis dienu ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) čempiona trofeju jeb Stenlija kausu un atdevis to kausa glabātājiem, visu savu uzmanību pievērsīs tam, lai gatavotos nākamajai sezonai, sarunā ar žurnālistiem atklāja Bļugers.

Piektdien divu stundu garumā visiem interesentiem bija iespēja apskatīt Stenlija kausu un satikt Bļugeru. Pats hokejists pauda prieku par iespēju satikt līdzjutējus un jaunos hokejistus.

"Atceros, kad NHL bija lokauts un arī pie mums bija atbraukušas zvaigznes, kas trenējās tepat Piņķos. Mēs pēc treniņiem gājām prasīt autogrāfus vai nūjas. Arī kad 2006.gadā atbrauca uz pasaules čempionātu Rīgā kanādieši, amerikāņi un zviedri. Es biju viņu vietā tad," atminās hokejists.

Bļugera iepriekš pārstāvētā Vegasas "Golden Knights" finālsērijā ar 4-1 pārspēja Floridas "Panthers", izcīnot Stenlija kausu pirmo reizi kluba vēsturē. Viņš norādīja, ka izšķirošajā mačā jau pēc otrās trešdaļas apzinājies, ka Vegasas vienībai izdevies izcīnīt čempiontitulu.

"Jau pēc otrā perioda principā viss bija skaidrs un bija vienkārši prieks. Visa nedēļa pēc tam, kad mēs uzvarējām, bija ļoti forša," teica Bļugers.

Hokejists atklāja, ka ar Stenlija kausu nepavadīs visu dienu, bet apmēram tikai 12 stundas, jo kauss ap plkst.11 šodien ieradās lidostā "Rīga", taču jau neilgi pirms pusnakts dosies tālāk.

"Domāju, ka būtu labāk, ja būtu pilnas 24 stundas, bet tāpat būs labi pavadīts laiks. Ir atbraukuši arī komandas biedri, ar kuriem es spēlēju kopā Amerikā koledžā. Būs forši kopā pavadīt šo dienu," teica Bļugers, piebilstot, ka pirmais, kuram viņš iedeva Stenlija kausu, bija viņa tēvs Valentīns Bļugers.

"Sarunājām, ka es pats aizbraukšu uz lidostu pēc kausa, lai varētu nedaudz vairāk laika pavadīt ar to," piebilda hokejists.

Bļugers neslēpa, ka brīdī, kad tika izcīnīts Stenlija kauss, komandas ģērbtuvēs valdījis haoss, taču nekādus neparastus atgadījums viņš neatminoties.

"Protams, ka dzērām alu no kausa. Pēc tam mājās pusdienās ēdām no kausa boršču, jo parasti, kad atgriežos mājās tas ir viens no pirmajiem ēdieniem, ko ēdu. Nav viegli to dabūt Amerikā," atklāja. Bļugers.

Neskatoties uz to, ka jau pēc pāris stundām hokejistam nāksies šķirties no Stenlija kausa, viņš izcēla, ka šobrīd par to nedomājot, jo visu dienu esot pozitīvas emocijas.

"Visu dienu bija prieks parādīt kausu cilvēkiem, ģimenei un draugiem. Pēc tam, kad atdošu kausu, visa koncentrēšanās būs pievērsta nākamajam gadam," izcēla hokejists.

Pusmēnesi pēc Stenlija kausa izcīnīšanas Bļugers, kuram pēc sezonas bija neierobežoti brīvā aģenta statuss, nonāca Vankūveras "Canucks" paspārnē.

"Man patika tur būt, Vegasa bija laba komanda. Zināju, ka beidzas līgums, bet nebija pārliecības par to, kur es būšu nākamajā gadā. Vankūverā ir nedaudz citādāka situācija nekā Vegasā, bet domāju, ka būs labas iespējas. Pagājusī sezona jau parādīja, ka nekad nevar zināt, kas sagaida nākotnē," skaidroja Bļugers.

"Tagad ir sajūta, ka motivācijas ir vairāk nekā iepriekš. Izcīni uzvaras un sajūti to garšu, būt šeit un redzēt, cik visi ir priecīgi - tā ir papildu motivācija vēl izcīnīt uzvaras jau citos apstākļos," viņš turpināja.

Latvijas uzbrucējs Stenlija kausa izcīņas finālsērijā nepiedalījās, bet kopumā izslēgšanas spēlēs laukumā devās sešos mačos, kuros tika pie diviem (1+1) punktiem un pozitīva lietderības koeficienta +1.

Līdz šim Stenlija kausā bija iegravēts tikai viena Latvijas hokejista vārds - 1996.gadā ar Kolorādo "Avalanche" par čempionu kļuva Sandis Ozoliņš.