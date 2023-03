Bļugers tiek pie pirmā punkta Lasvegasā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā pie pirmā rezultativitātes punkta Vegasas "Golden Knights" komandā naktī uz pirmdienu tika latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers.

"Golden Knights" savu skatītāju priekšā ar 4:3 (2:0, 1:0, 1:3) uzvarēja Monreālas "Canadiens", izcīnot savu trešo panākumu pēc kārtas.

Bļugers savā otrajā "Golden Knights" spēlē laukumā pavadīja 15:15 minūtes, no kurām 1:22 minūtes bija mazākumā. Viņš metienus pa vārtiem neizpildīja, taču pielietoja vienu spēka paņēmienu un uzvarēja 43% iemetienu, iekrājot arī neitrālu lietderības koeficientu.

Latvietis šosezon 47 spēlēs iekrājis 11 (2+9) rezultativitātes punktus, no kuriem desmit tika gūti Pitsburgas "Penguins" sastāvā.

Bļugers savu pirmo rezultativitātes punktu Lasvegasas komandas sastāvā nopelnīja mača 13. minūtē, kad pēc cīņas vārtu priekšā piespēlēja Šī Teodoram, viņam ar metienu no distances atklājot rezultātu. Turpinājumā "Golden Knights" ieguva arī 3:0 un 4:1 pārsvaru, tomēr noslēdzošajā trešdaļā viesiem no Monreālas ar diviem vārtiem 35 sekundēs izdevās pietuvoties līdz minimumam. Uzvaru Lasvegasas komanda gan nosargāja. Mājiniekiem divus vārtus iemeta Ivans Barbašovs, kurš nesen tika iegūts no Sentluisas "Blues".

Lasvegasas komandas sastāvā debitēja no Kolumbusas "Blue Jackets" nupat iemainītais vārtsargs Džonatans Kviks, kurš atvairīja 25 metienus. Kolumbusā Kviks pēc Losandželosas "Kings" atstāšanas gan neaizvadīja vienu spēli.

"Golden Knights" ar 82 punktiem 63 spēlēs ir Rietumu konferences pirmajā vietā un droši soļo pretī dalībai Stenlija kausa izcīņā.