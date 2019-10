Bļugers un 'Penguins' sagādā 'Avalanche' pirmo zaudējumu; Girgensonam neveiksme, Merzļikins nespēlē

Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē trešdien, 17. oktobrī, pie uzvarām tika Teodora Bļugera pārstāvētā komanda Pitsburgas "Penguins" un Elvja Merzļikina vienība Kolambusas "Blue Jackets", bet zaudējumu piedzīvoja Bufalo "Sabres" un Zemgus Girgensons.

"Penguins" pagarinājumā mazākumā ar 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) pieveica Kolorādo "Avalanche", sagādājot "lavīnām" pirmo zaudējumu sezonā. "Penguins" otrajā maiņā Bļugers nospēlēja 19 minūtes, izdarīja vienu metienu pa vārtiem, uzvarēja astoņos no 16 iemetieniem, reizi pielietoja spēka paņēmienu, bet viņa lietderības koeificents bija neitrāls.

Bļugers gan nonāca uzmanības lokā vienā no epizodēm. Pie komandu soliņa latviešu uzbrucējs laikus pamanīja "Avalanche" hokejisu Nazemu Kadri, kurš apņēmīgi gribēja izpildīt spēka paņēmienu. Bļugers nobremzēja, bet Kadri izlidoja pāri apmalei.

Nazem Kadri trying to hit Teddy Blueger goes wrong pic.twitter.com/D12Ap2rvm3