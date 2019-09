Bļugers vasaras treniņos devis priekšroku kvalitātei, nevis kvantitātei

Teodors Bļugers pirmajā Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārbaudes mačā pret Bufalo "Sabres" rezultativitātes punktus neguva, taču izpelnījās ievērību par slidošanas prasmi, aktivitāti un ripas pārvaldīšanu, atzīmēja Pitsburgas laikraksts "Post-Gazette".

Teodora Bļugera, kuru Amerikā sauc vienkārši par Tediju Bļugeru, darba ētika izpelnījās atzinību jau trijos Amerikas Hokeja līgas (AHL) Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" klubā pavadītajos gados. Klīst teikas par to, kā 2012.gada NHL otrajā kārtā draftētais hokejists, kurš beidzot ir iekarojis vietu NHL, lavījies ārā [no apartamentiem], lai aizvadītu papildu treniņu, vai dienā, kad citi jau devās atvaļinājumā, pumpējis muskuļus svaru zālē.

Pēc nostiprināšanās Pitsburgas "Penguins" rindās NHL pagājušās sezonas otrajā pusē Latvijas hokejists šovasar nolēma nedaudz pamainīt gatavošanos, ziņo Pitsburgas laikraksts "Post-Gazette".

"Uzsvars šovasar bija uz kvalitāti, ne kvantitāti," laikrakstam pēc 4:5 zaudējuma pret Bufalo "Sabres" pirmssezonas pārbaudes mačā pastāstīja 25 gadus vecais uzbrucējs. "Pirms tam tas bija spēks un jauda, arī kājām, taču es savā veidā nekontrolēju savu ķermeni un zaudēju daudz enerģijas."

Pie šīs atziņas hokejists nonāca pēc lidojuma uz Toronto, kur satikās ar komandas sporta zinātnes vadītāju Endiju O'Braienu, kurš pirms pievienošanās "Penguins" bija Sidnija Krosbija treneris. O'Braiens sportistu izvērtēja un izstrādāja viņam attīstības programmu. Savukārt Bļugers atgriezās Minesotā, kur viņš savulaik gāja koledžā, un trenējās kopā ar četriem citiem NHL vīriem, dzīvojot Džeimsa van Rimsdīka mājā pie Minetonkas ezera.

Pieeja "mazāk ir vairāk" svaru zālē un mēģinājums padarīt viņa soļus uz ledus mierīgākus un efektīvākus izskatās attaisnojusies, vērtē laikraksts. Pirmssezonas treniņnometnes pirmajās dienās viņa slidojums šķita eksplozīvāks un ar asākiem pagriezieniem.

"Sabres" sastāvā spēlēja gana daudz pamatsastāva hokejistu, tāpēc Bufalo komanda dominēja pirmajos divos periodos, panākot 4:1 savā labā un nomētājot pretiniekus - 37 metieni pa vārtiem pret Pitsburgas kluba deviņiem. "Penguins" izdevās novest maču līdz papildlaikam, un "Post-Gazette" izceļ Bļugera sniegumu, lai arī rezultativitātes punktus Latvijas hokejists nesakrāja.

Tiek atzīmēts, ka Bļugers tik labi presingoja 2018.gada NHL drafta pirmo numuru Rasmusu Dālinu, ka tas vienkārši atdeva ripu pretiniekiem. Ripu pārtvēra Bļugera partneris otrajā uzbrucēju maiņā Adams Džonsons, kurš līdz minimumam samazināja rezultāta starpību.

"All Stars" dalībnieks no Bufalo komandas Džeks Aikels gan panāca uzvaru "Sabres" komandai, taču apmierināts pēc mača bija arī Latvijas hokejists: "Tas bija labi - atspēlēties. Sākums gan nebija īpaši labs. Viņi spēlēja pret mums no visas sirds, taču trešajā periodā mūsu sniegums bija solīds. Mums bija pāris labas maiņas, un mēs ievērojamu laika sprīdi pavadījām uzbrukuma zonā."

Gudrais aizsardzības tipa uzbrucējs regulāro sezonu visticamāk uzsāks ceturtajā maiņā. NHL starpsezonā viņš vairoja pārliecību par saviem spēkiem, spēlējot divās dažādās hokeja sacensībās.

Vispirms septiņos mačos pasaules čempionātā viņš sakrāja četrus punktus, daudz spēlējot pret NHL labākajiem vīriem pretinieku komandās, bet divus mēnešus vēlāk Bļugers piedalījās "Da Beauty League" turnīrā Mineapolisā, kur tiek spēlēts rezultatīvs hokejs savam priekam.

""Da Beauty League" ir savam priekam, " skaidroja Bļugers. "Tomēr arī šī līga ir svarīga. Tu redzi tik daudz prasmju treneru, kuri seko līdzi saviem hokejistiem. Tur pretī ir augstas klases puiši, kas traucē piespēlēt un mēģina atgūt ripu."

Lai arī pirmajā pirmssezoas mačā sākumā dažas Bļugera piespēles nesasniedza adresātu tik veiksmīgi, kā cerēts, pagarinājumā Latvijas hokejists pasniedza vienu "konfekti" komandasbiedram Zakarijam Astonam-Rīsam, kuram tomēr neizdevās pārspēt mājinieku vārtsargu Jonasu Johansonu.

Šosezon Bļugers cer pierādīt komandai, ka var būt kas vairāk par ceturtās maiņas uzbrucēju. Ar jaunu pieeju, ātrākām kājām un varbūt arī labāku tehniku tas nav neiespējami.

"Tikai vēlos turpināt pirmajā sezonā iesākto," skaidroja uzbrucējs. "Iekļūt komandā pirmām kārtām un pēc tam cīnīties par arvien lielākām lomām. Ja būs iespēja, noteikti vēlos apliecināt, ka varu labi spēlēt uzbrukumā."

Iepriekšējā sezonā spēlētājs pārsteidza, iemetot 21 vārtus 45 AHL mačos, bet pēc tam vēl sešus 28 spēlēs NHL.