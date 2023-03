Bļugeru nepiesaka spēlei, 'Golden Knights' nodrošina vietu Stenlija kausa izcīņā

Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers naktī uz piektdienu palika ārpus pieteikuma Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā, kamēr viņa pārstāvētā Vegasas "Golden Knights" nodrošināja vietu Stenlija kausa izcīņā.

"Golden Knights" viesos ar 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Sanhosē "Sharks", piedzīvojot otro neveiksmi pēc kārtas, taču komanda ir saglabājusi līderpozīciju Rietumu konferencē. Jau pirms šī mača Lasvegasas komanda pēc gada pārtraukuma bija nodrošinājusi vietu Stenlija kausa izcīņā, jo Bļugera bijušais klubs Pitsburgas "Penguins" ar 2:0 uzvarēja "play-off" tīkotāju Nešvilas "Predators".

Kaut arī vesels, Bļugers šai spēlei nebija pieteikts. "Golden Knights" galvenais treneris Brūss Kesidijs to pamatoja ar vairāku spēlētāju atgūšanos no traumām un lielo konkurenci sastāvā.

🎥 Cassidy on lineup changes: When you have extra healthy guys, which we haven't had a lot of, it creates a little competition. pic.twitter.com/9ex9KNMDvh