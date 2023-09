'Canucks' maiņas darījumā iegūst nopietnu konkurentu Šilovam

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Vankūveras "Canucks", kura sistēmā atrodas latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs, no Monreālas "Canadiens" iemainījis vēl vienu ripu ķērāju Keisiju Desmitu.

"Canucks" par Desmitu atdevusi 31 gadu veco uzbrucēju Taneru Pīrsonu, kurš savas NHL karjeras laikā 590 spēlēs guvis 272 (133+139) rezultativitātes punktus, un trešās kārtas izvēli 2025. gada draftā. Pīrsons iepriekšējā sezonā gan piedalījās vien 14 mačos.

Tikmēr 32 gadus vecais Desmits līdz šim visu savu profesionāļa karjeru spēlēja Pitsburgas "Penguins", bet augusta sākumā viņš maiņas darījumā nonāca "Canadiens" rīcībā. Šajā klubā viņš tā arī neaizvadīs nevienu maču, jo nu kļuvis par "Canucks" vārtsargu.

General Manager Patrik Allvin announced today that the #Canucks have acquired goaltender Casey DeSmith from the Montreal Canadiens in exchange for forward Tanner Pearson and a third-round pick in the 2025 NHL Entry Draft. pic.twitter.com/zAbo2Chwsn