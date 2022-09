Čehijas snaiperis Roberts Bukarts iemet divas ripas ekstralīgas mačā; Ābolam vārti Zviedrijā

Latvijas hokejists Roberts Bukarts otrdien Čehijas ekstralīgas spēlē guva divus vārtus, Vītkovices "Ridera" piedzīvojot zaudējumu, tikmēr ar vārtu guvumu Zviedrijas labākajā līgā atzīmējies arī Rodrigo Ābols.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ridera" izbraukumā ar 3:5 (1:3, 2:1, 0:1) piekāpās Prāgas "Sparta".

Bukarts abus vārtus guva otrajā trešdaļā, no 1:4 panākot 3:4. 29.minūtē viņš guva vārtus vairākumā, no kreisā iemetiena apļa raidot vārtos pie viņa atlēkušo ripu. Savukārt 61 sekundi pirms pārtraukuma viņš no kreisā iemetiena apļa raidīja ripu vārtos pēc komandasbiedra uzvarēta iemetiena.

Tie Bukartam bija jau piektie gūtie vārti piecās šīs sezonas spēlēs. Vairāk iespējis vien Pardubices "Dinamo" uzbrucējs Tomāšs Zohorna, kurš guvis sešus vārtus.

Bukarts uz ledus pavadīja 16 minūtes un 18 sekundes, no kurām 44 sekundes spēlēja vairākumā. Latvijas hokejists trīsreiz meta pa pretinieku vārtiem un sakrāja +/- rādītāju -1.

Citā spēlē Mārtiņa Dzierkala un Kristofera Binduļa pārstāvētā Česke Budejovices "Motor" viesu lomā ar 1:3 (0:1, 0:2, 1:3) atzina "Mountfield" pārākumu.

Dzierkals pie rezultatīvas piespēles tika 46.minūtē vairākumā, vārtus gūstot Martinam Hanclam.

Dzierkals 22 minūtēs un četrās sekundēs laukumā divreiz meta pa vārtiem un reizi pielietoja spēka paņēmienu, bet Bindulis 15 minūtēs un 56 sekundēs izcēlās ar diviem spēka paņēmieniem.

Četru Latvijas aizsargu pārstāvēto komandu cīņā Kristapa Zīles un Jāņa Jaka Litvīnovas "Verva" mājas spēlē pagarinājumā ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) piekāpās Kristapa Sotnieka un Oskara Cibuļska Kladno "Rytīrži".

Citā Latvijas hokejistu duelī Māra Bičevska "Mlada Boleslav" mājās pagarinājumā ar 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) pieveica Uvja Jāņa Balinska Liberecas "Bīlī Tygrži".

Vēl Kārļa Čukstes Tršinecas "Ocelārži" viesos ar 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) pieveica Brno "Kometa".

Pēc piecām kārtām "Mlada Boleslav" ir desmit punkti un otrā vieta, bet ar tādu pašu bilanci attiecīgi trešo un ceturto vietu ieņem Vītkovices "Ridera" un Kladno "Rytīrži". Česke Budejovices "Motor" ar deviņiem punktiem ir sestā, Liberecas "Bīlī Tygrži" ar astoņiem punktiem - devītā, četri punkti un 11.vieta ir Tršinecas "Ocelārži", bet pēdējā ar diviem punktiem 14 komandu konkurencē ir Litvīnovas "Verva".

Savukārt Zviedrijas augstākās līgas čempionātā (SHL) vārtus iemeta Ābols, bet viņa pārstāvētā "Orebro" viesos ar 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) piekāpās Jēvles "Brynas".

Ābols guva vārtus jau sestajā minūtē, izlīdzinot rezultātu (1:1).

Komandas kapteinis, kurš četrās spēlēs guva pirmo rezultativitātes punktu šajā sezonā, uz ledus pavadīja 15 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā četrreiz meta pa vārtiem, uzvarēja 43,75% iemetienu un maču noslēdza ar +/- rādītāju +1.

Ar pieciem punktiem četros mačos "Orebro" turnīra tabulā ieņem sesto pozīciju 14 komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā Kārlstades "Farjestad" finālā pieveica "Lulea" vienību.