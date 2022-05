Čempioni 'Lightning' iekļūst NHL Austrumu konferences finālā

Tampabejas "Lightning" komanda pirmdien izcīnīja sesto uzvaru pēc kārtas un sasniedza Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas Austrumu konferences finālu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lightning" savā laukumā ar 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) pārspēja regulārā turnīra labāko komandu Floridas "Panthers" un sērijā līdz četrām uzvarām triumfēja ar 4-0.

Pēdējo divu gadu čempionvienības labā uzvaras vārtus Patriks Marūns, kurš spēles 47.minūtē no gaisa spēja pielabot ripu vārtsarga laukumā. "Panthers" vārtsargs Sergejs Bobrovskis atvairīja Zeka Bogosjana metienu no tālas distances, tomēr Marūns spēja ripai pieskarties aiz vārtsarga muguras un laimīgi to nogādāt vārtu tīklā.

Otros vārtus spēles pēdējā minūtē guva Ondžejs Palāts, kurš ripu raidīja jau tukšā viesu cietoksnī.

"Lightning" vārtsargs Andrejs Vasiļevskis šajā mačā neitralizēja 49 metienus, bet otros vārtos Bobrovskis tika galā ar 23 no 24 raidījumiem.

"Lightning" šī ir desmitā uzvarētā sērija pēc kārtas. Līgas vēsturē tikai divām vienībām izdevies to paveikt - 19 sērijas pēc kārtas laika posmā no 1980.līdz 1984.gadam uzvarēja Edmontonas "Oilers", bet Monreāļas "Canadiens 13 sērijas uzvarēja no 1975.līdz 1980.gadam un desmit - no 1955.līdz 1960.gadam.)

Tikmēr Rietumu konferences pusfinālā 3-1 sērijā panāca Kolorādo "Avalanche", kas viesos ar 6:3 (0:1, 4:2, 2:0) pārspēja Sentluisas "Blues".

Ar savu pirmo "hat trick" izslēgšanas mačos uzvarētāju rindās izcēlās Nazīms Kadri, bet pa reizei precīzi bija Ēriks Džonsons, Devons Tēvzss un Miko Rantanens. Mājinieku rindās divus vārtus guva Deivids Perons, bet vienus - Pāvels Bučņevičs.

Iepriekšējā sezonā finālsērijā Tampabejas "Lightning" ar rezultātu 4-1 uzvarēja Monreālas "Canadiens".