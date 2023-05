Cīņa ar stereotipiem hokeja attīstības vārdā. 'Grīziņkalns' ceļā uz sporta piramīdas izveidi

Covid-19 un ilgstošā distancēšanās 'iesita' pa sporta attīstību un sekas, visticamāk, mēs izjutīsim pēc vairākiem gadiem. Tomēr pandēmijas laiks devis arī iespējas sākt kaut ko no nulles – pirms diviem ar pusi gadiem izveidotā hokeja skola "Grīziņkalns" ar laiku cer izveidot ne tikai hokeja piramīdu, bet arī lauzt daudzus sabiedrības stereotipus par hokeju un kopumā ieviest lielāku progresu hokeja attīstībā Latvijā.

2021. gada septembrī "Grīzīņkalnā" trenējās 40 audzēkņi. Pirmajā pēckovida gadā komanda vēl nestartēja sacensībās, lai "apaugtu ar muskuļiem". "To veiksmīgi izdarījām. Piesaistījām jaunus trenerus. Esam 87 audzēkņi, piedalāmies trīs vecuma grupās (U-13, U-11 un U-9) un tad ir vēl sagatavošanās grupa, kur ir 30 bērni, kas mācās tikai slidot trīs reizes nedēļā."

"Kā izdevās audzēt muskuļus? Mēs atrodamies Rīgas centrā ("Daugavas" stadionā), kas ir faktors. Centrā esam tikai mēs, "Mogo" un 55. vidusskola. Otrs – mēs pievēršam vairāk uzmanību ārējam izskatam. Daudz strādājam pie mārketinga, daudz sociālajos tīklos komunicējam," uzskata Kovtuns un uzsver, ka vēl viens būtisks faktors ir treneri. Šobrīd skolā darbojas septiņi treneri – viens no dibinātajiem un galvenais treneris Krišjānis Rēdlihs, Artis Vārpiņš, Artūrs Logunovs, Ralfs Aiše, Ivita Krūmiņa, Kristians Markevics un Daniels Gontars. "Mums treniņa laikā ir 4-5 treneri uz ledus, ar ko, iespējams, atšķiramies no citām skolām. Līdz ar to spējam vairāk uzmanības veltīt bērnam. Starp citu, pēc likuma, uz septiņiem bērniem jābūt vienam trenerim un mēs atbilstam arī pēc šī punkta. Mums treneri bērnus patiešām mīl, bērni nāk priecīgi uz treniņiem un te visas balvas jādod treneriem. Treneri ir draugs, gandrīz "otrais tētis". Treneri ir arī kā psihologi. Viņi daudz laika pavada ar šiem bērniem."

"Grīziņkalna" vadītājs uzskata, ka nav pareizi, ka privātie klubi audzina jaunos hokejistus, bet tad labākos savāc HS "Rīga", kur izveidotas specklases un kur talantīgākie spēlē arī "Optibet" Latvijas virslīgā. LHF arī var viegli atskaitīties, jo U-18 un U-20 hokeja izlasēm pēdējos gados ir panākumi.

"Bet tā nav godīga konkurence, jo Rīgas dome piešķir 700 000 līdz miljonam, bet mums neko nepiešķir. Jā, tagad nokārtosim akreditāciju un piešķirs līdzfinansējumu treneru algām. Bet tie jau nav simti tūkstoši. Daži desmiti tūkstoši. Nav veselīga konkurence, ja startā vienam ir 700 000, bet otram nav nekā. Lielais jautājums – kam tad dibināti privātie klubi? Lai gatavotu jauniešus HS "Rīga"? Atvainojiet, tad es ne tur esmu iekāpis, es neesmu ar to mierā un to nedarīšu. Tad jau hokejs kļūs par privātu biznesu. Pie tā jau kosmiskajām cenām liksim vēl klāt, pelnīsim labi un tad mani neinteresēs, kas notiks ar pārējiem puikām, ja 2-4 no komandas aizbrauks uz šo specklasi. Tad es pārējiem čaļiem pasaku "paldies", vecākiem pasaku "paldies", ka ieguldījāt 10 gadu laikā daudzus tūkstošus. Rēķiniet paši, ja gadā izdoti apmēram 5000, tad 10 gados tie ir 50 000," aizrunājoties par bērnu sistēmu Latvijā pikts ir Kovtuns.