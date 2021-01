Dānija iestājas pret čempionāta norisi Baltkrievijā

Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) rīkotajam 2021.gada pasaules čempionātam, kurā daļu no spēlēm paredzēts aizvadīt Rīgā, nevajadzētu notikt arī Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, ceturtdien sarunā ar Dānijas sabiedrisko mediju portālu "dr.dk" pauda Dānijas Hokeja federācijas direktors Ulriks Larsens.

Jau ziņots, ka IIHF lēmumu par pasaules čempionāta norises vietu pieņems janvāra beigās.

2021.gada pasaules čempionātu šogad jāuzņem Minskai un Rīgai, taču Latvijas valdība nevēlas rīkot turnīru kopā ar Baltkrieviju, jo tās pašpasludinātā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīms pielieto represijas pret mierīgajiem protestētājiem.

Vēlmi aizvadīt spēles citur, nevis Minskā, skaidri paudis arī Dānijas pārstāvis Larsens.

"Nevēlamies, ka mūsu komanda pasaules čempionātu aizvada Minskā," teica Larsens. "Vēlamies, lai pasaules čempionātu pārceltu uz citu valsti."

"Jau pagājušajā gadā vairāki mūsu spēlētāji pauda bažas par turnīra norisi Baltkrievijā. Būs grūti skatīties spēlētāju acīs, ja čempionāts tomēr notiks Baltkrievijā," piebilda Dānijas Hokeja federācijas direktors.

Larsens arī neslēpa, ka Dānijas Hokeja federācija būs visai bezspēcīga, ja hokejisti pateiks, ka nedosies uz Minsku.

"Tādā gadījumā es varu lēkāt un dejot tik, cik man iegribas. Ja valstsvienības spēlētāji nevēlas doties laukumā, mēs nevaram spēlēt," norādīja Larsens. "Tomēr uzskatu, ka tik tālu šī situācija nenonāks. Domāju, ka līdz turnīram IIHF jau būs nākusi klajā ar citu piedāvājumu."

"Tāds arī ir mans vēstījums - ir jāatrod cits variants," piebilda amatpersona.

Larsens arī neslēpa, ka ziemeļos esošās kaimiņvalstis par šo jautājumu savā starpā ir apspriedušās, visām vienojoties par līdzīgu nostāju pasaules čempionāta sakarā.

"Dānijai vienai būtu grūti atteikties no dalības turnīrā, taču, ja to darīs četras ziemeļu valstis vienlaicīgi, IIHF būs grūtāk to kontrolēt," pauda Larsens. "Līdz šim IIHF esam informējuši, ka tai jārod cits risinājums."

Gala lēmumu par čempionāta norises vietu pieņems IIHF Padome, kurā ir arī Dānijas Hokeja federācijas valdes loceklis Henriks Bahs Nilsens.

Nilsens sarunā ar portālu norādīja, ka balsotu par čempionāta pārcelšanu uz citu valsti.

"Ja turnīru pārcels, no tā neiegūs ne spēlētāji, ne organizatori, ne sponsori vai fani. Tāpēc IIHF tuvākajā laikā ir jāievieš skaidrība," pauda Nilsens. "Mums ir ļoti svarīgi, lai turnīrs notiktu."

Dažas dienas pēc 18.novembra IIHF sēdes parādījās informācija, ka Minskā paredzētās spēles varētu uzticēt Krievijai, taču decembrī Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) diskvalificēja Krieviju uz diviem gadiem, tādējādi šī valsts nevar uzņemt starptautiskus sporta pasākumus. Mēneša beigās Šveices ziņu portāls "Watson.ch" minēja, ka starp rīkotājām varētu būt Slovākija vai Čehija.

Šobrīd Latvijā tikai "Arēna Rīga" atbilst pasaules čempionāta spēļu aizvadīšanai, taču novembrī tika ziņots, ka vēl vienu ledus laukumu varētu ierīkot "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā. 2006.gadā, kad Rīga pirmo reizi uzņēma pasaules čempionātu, spēles notika "Arēnā Rīga" un uz ledus laukuma, kas tika ierīkots "Skonto" hallē.

Rīga un Minska 2017.gada maijā notikušajā balsojumā sīvā cīņā pārspēja Somijas pilsētas Helsinkus un Tamperi. Plānots, ka Rīgā un Minskā notiks grupu turnīri un pa diviem ceturtdaļfināliem, bet pusfināli un fināls tiks aizvadīti Baltkrievijas galvaspilsētā.

Maijā IIHF lēma, ka Rīgā B grupā spēlēs Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, bet Minskā A grupā cīnīsies Baltkrievija, Krievija, Zviedrija, Čehija, Šveice, Slovākija, Dānija un Lielbritānija.

Minska pasaules čempionātu uzņēma arī 2014.gadā, un jau toreiz Eiropas Parlaments aicināja IIHF liegt Baltkrievijai uzņemt meistarsacīkstes, norādot uz varas iestāžu represijām pret opozīciju.

2022.gadā turnīru plānots uzņemt Somijai (Helsinkiem un Tamperei), 2023.gadā - Krievijai (Sanktpēterburgai), 2024.gadā Čehijai (Prāgai un Ostravai), bet 2025.gadā - Zviedrijai un Dānijai.

2021.gada pasaules čempionāts ieplānots no 21.maija līdz 6.jūnijam. Iepriekš bija plānots, ka meistarsacīkstes sāksies 7.maijā, taču tās tika pārceltas pāris nedēļas uz priekšu, jo Eiropā varētu aizkavēties nacionālo čempionātu izspēle.

Rīga pasaules meistarsacīkstes līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006.gadā.