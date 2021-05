Daugavas stadiona ledus treniņu halli, kura paredzēta pasaules hokeja čempionātam, piektdien, 7. maijā, tomēr vēlreiz nav izdevies nodot ekspluatācijā, raidījumā "Spried ar Delfi" pastāstīja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis.

Vispirms Daugavas stadiona ledus halli, kur paredzēti komandu treniņi, bija plānots nodot ekspluatācijā jau 17. martā, vēlāk termiņš pārlikts uz 30. aprīli, taču arī to nav izdevies ievērot. Tagad to bija plānots paveikt no 5.maija līdz 7.maijam, taču vēlreiz būvnieku paveiktajā darbā atrastas nepilnības.

"Saņemtas divas ziņas no Daugavas stadiona ledus halles. Labā ziņa ir tā, ka ledus plāksnes ir atdzesētas līdz -6 grādiem pēc Celsija, kas ļaus naktī vai agri no rīta sākt pirmās ledus kārtas saldēšanu. Minimums nepieciešamas septiņas dienas, lai ledu sagatavotu," raidījumā teica Kalvītis.

"Ne tik pozitīvā ziņa, ka Daugavas stadiona ledus halle vēl nav nodota ekspluatācijā. Man šobrīd nav precīzu ziņu, kas bija par iemesliem, kāpēc to neizdevās izdarīt. Cik saprotu, tur ir piezīmes no ugunsdzēsējiem, lai problēmas novērstu. Tam kāda diena ir," norādīja LHF prezidents.

Ceturtdien Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieka, Sporta departamenta direktors Edgars Severs skaidroja, ka halli varēs nodot ekspluatācijā, ja tiks saņemti nepieciešamie atzinumi no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) un Veselības inspekcijas.

Kā ziņots, ceturtdienā, 6.maijā, "Arēna Rīga" un Olimpiskais sporta centrs pilnībā nodoti pasaules hokeja čempionāta vajadzībām.

2021.gada pasaules čempionāts ieplānots no 21.maija līdz 6.jūnijam.

