'Deutschland Cup' hokeja turnīrs: Latvija – Vācijas U-23 izlase. Teksta tiešraide

Latvijas hokeja izlase piektdien uzsāk dalību Vācijas pilsētā Krēfeldē notiekošajā "Deutschland Cup" turnīrā, kurā tā tiekas ar mājinieku U-23 vecuma izlasi.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Latvieši nadzīgi vairākuma laikā nomētā Hāni, tomēr vairāki no raidījumiem lido vārtiem garām. Spiediens divu minūšu laikā bija izteikts, bet bez rezultātiem. Komandas pat nepaspēja veikt kaut vienu nomaiņu

35:03 min. Latvija – Vācijas U-23 1:2 Simons Gnips uzreiz pēc noraidījuma izciešanas savā zonā savāc ripu, veic slidojumu visa laukuma garumā, izveido pretuzbrukumu "divi pret viens" un ar plaukstas metienu trāpa tālajā vārtu stūrī.

32:45 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumā Džeriņu klupina Simons Gnips. Latvijas valstsvienība ilgāk nekā minūti uzbrūk sešatā. Jeļisejevs noslido gar vārtiem, cenšoties "apvest" Hāni. Vārtsargs knapi ar kājsargu spēj atvairīt ripu, kuru uzbrucējs centās raidīt vārtu stūrī.

Šis vairākums mājiniekiem padevās krietni labāk. Uz brīdi Latvijas izlases zonā bija pat vērā ņemams apjukums, jo vienam no viesu hokejistiem nokrita ķivere. Tomēr vācieši nespēj šo pārākumu izmantot.

27:37 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāValstsvienības hokejisti izgāja laukumā sešatā.

25:17 min. Latvija – Vācijas U-23 1:1 Florians Eliass izcīna ripu pret trim Latvijas hokejistiem un nogādā to vārtu priekšā. Piespēli bez ripas apstādināšanas metienā uzreiz pārvērš Filips Raisnekers. Artūrs Šilovs nespēj atvairīt jaudīgo metienu.

Bīstamus atkārtotus metienus veic Razgals un Bukarts. Hāne par darba apjomu nevar sūdzēties.

Džeriņš ar Kalnu aizslido divatā pret vienu aizsargu, bet liepājnieks neuztver pieredzējušā Džeriņa piespēli.

Sākusies otrā trešdaļa! Latvija – Vācijas U-23 1:0

Noslēgusies pirmā trešdaļa. Latvija – Vācijas U-23 1:0 Perioda izskaņā uzbrukumam pieslēdzās Rēdlihs, kurš veica metienu no tuvas distances.

Mājinieki vairākumu uzsāk ar NHL talantu Raihelu laukumā, bet visu divu minūšu garumā vāciešiem nekas īsti nesanāk.

16:48 min. Latvijas izlase spēlēs mazākumāSalija sodīts par sitienu ar nūju, ar kuru tika apturēts bīstams Vācijas vienības pretuzbrukums.

Atkal problēmas vāciešiem rada Jeļisejevs. Uzbrucējs eleganti apslido Hendrika Hānes vārtus un atstāj ripu pa metienam Artūram Salijam. Hāne plaukstas metienu atvaira.

Kristofers Bindulis negaidīti aizzogas līdz vārtiem un izpilda asu metienu ar nūjas neērto pusi.

Mājiniekiem problēmas turpina sagādāt viesu fiziskais pārspēks. Gunārs Skvorcovs aiz pretinieku vārtiem atbruņo Vācijas vienības aizsargu. Latvijas izlase atkal iespiež laukuma saimniekus savā laukuma pusē. Šoreiz bez metieniem.

Kārlis Čukste izkārto lielisku iespēju Rihardam Bukartam, tomēr uzbrucējs to nespēj izmantot.

Spēle pārsvarā norit jauno vāciešu laukuma pusē. Tomēr Latvijas izlasei jau labu laiku izpalikuši bīstami metieni.

8:58 min. Latvija – Vācijas U-23 1:0 Divus labus metienus no zilās līnijas uzbrukuma laikā izpilda Ēriks Ševčenko. Pēc otrā no tiem par ripu labi pacīnās Emīls Ezītis, bet meistarīgi stūrī to novira Jeļisejevs. Vārtu guvums tā saucamajai "Olimp" kluba maiņai, lai gan sava artava arī "zemgalietim" Ševčenko.

Komandām spēlējot vienādos skaitliskos sastāvos, viesiem padodas pāri bīstami uzbrukumi. Vācijas U-23 izlasei grūts spēles sākums.

2:03 min. Komandas spēlēs četratā Mārtiņš Karsums izpildīja pārlieku agresīvu spēka paņēmienu. Hokejistam par to piešķirts 2+10 minūšu pārkāpums.

Vietējā kluba "Olimp" uzbrucējs Nikolajs Jeļisejevs gandrīz vienatnē aizslido pret pretinieku vārtsargu un izpilda spēcīgu metienu, taču tas tiek atsists.

1:26 min. Latvijas izlase spēlēs vairākumāSodīts Niklass Langers.

Spēle sākusies! Latvija – Vācijas U-23 0:0

Kapteiņa godu šajā izlases modelī pilda Mārtiņš Karsums. Pieredzes bagātie Krišjānis Rēdlihs, Oskars Bārtulis, Artūrs Kulda, Andris Džeriņš un Vitālijs Pavlovs arī devušies uz turnīru. Savukārt komandu vada Artis Ābols, kuram asistē Edgars Masaļskis un Herberts Vasiļjevs.

Vācijas U-23 izlasi pārstāv gan 24 gadus veci hokejisti, gan viens 17 gadus vecs spēlētājs. Uzmanību noteikti var pievērst 18 gadus vecajam Lūkasam Raihelam, kurš šogad ar 17. numuru tika izvēlēts Nacionālās hoekja līgas (NHL) draftā. Vairāki vienības pārstāvji jau paspējuši uzsākt karjeru Vācijas hokeja līgā (DEL).

Turnīram šogad gan atteica Slovākijas, Dānijas un Norvēģijas izlasi. Latvijas valstsvienība bija vienīgā vienība, kura piekrita doties uz Vāciju.

Latvija šodien aizvada pirmo spēli "Deutschland Cup" turnīrā, bet Vācijas un Vācijas U-23 izlases sacentās jau vakar. Ar rezultātu 7:2 triumfēja Vācijas valstsvienība.