'Deutschland Cup' turnīrs hokejā: Latvija – Vācija. Teksta tiešraide

Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien, 7. novembrī, vienā no vecākajiem turnīriem Eiropā - "Deutschland Cup" - spēkojas ar sacensību saimnieci Vāciju.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

DEUTSCHLAND CUP TURNĪRS HOKEJĀ: LATVIJA – VĀCIJA

Latvija - Vācija 0:0. Noslēdzies 1. periods

Pirmā perioda otrā puse aizrit Latvijas zīmē, pārsvars Latvijas izlasei, bet līdz labām iespējām netiek.

Vācija pilnā sastāvā

Latvijai pagalam neveiksmīgs vairākuma sākums, bet tad pretuzbrukumā Krastenbergam laba iespēja. Tad vēl viens metiens, vācu vārtsargs Brikmans brīnumaini tver ripu, neredzot tās lidojumu.

13:45 min. Latvijai vairākumsKārlis Čukste tiek nogāzts.

Latvijas hokejisti "pamodušies" pēc mierīgā spēles sākuma. Vairāki metienie pa vārtiem pie pirmās iespējas.

Vienā no laukuma stūriem no apmales atlipusi reklāma. TIesnešsi to nemana un spēle netiek apturēta.

Razgals aizsarga aizsegā izdarīja viltīgu metienu. Pirmais tāds mērķtiecīgāks uzbrukums Latvijas izlases izpildījumā.

Vācijai labs vairākums , izdodas atvarīt mājinieku uzbrukumus. Arī pēc vairākuma turpinājās ofensīva, bet Vācijas izlases hokejists vārtu priekšā netrāpa pa ripu. Šoreiz paveicas Latvijas izlasei.

Eizenšmits izspraucās starp diviem aizsarguem, Lazdiņš tver ripu.

5:21 min. Latvijai mazākumsBindulis iegrūža pretnieku mugurā pie Latvijas vārtiem.

Vācijas hokejisti pirmajās minūtēs apņēmīgāk uzbrūk, Latvijas vārtsargam Lazdiņam nākas glābt komandu.

Spēle sākusies

Vācijas izlases sastāvs

Abas komandas savā starpā tiksies arī rīt turnīra finālā, jo turnīrā piedalās tikai trīs komandas. Vācijas lielā izlase savu jauno maiņu apspēlēja ar 7:2.

Latvijas izlases sastāvs spēlei pret Vāciju

https://www.delfi.lv/sports/news/hokejs/latvijas-hokejisti-vacijas-turnira-pirmaja-spele-atspelejas-pret-majinieku-u-23-izlasi.d?id=52637681

Latvijas hokejisti turpina turnīru Vācijā - "Deutschland Cup". Vakar uzvarēta Vācijas U-23 izlase, bet šovakar pretiniekos mājinieku pirmā izlase.