DLSS/'Dinaburga' hokejisti Viļņā ielaiž 13 vārtus

"Daugavpils Ledus Sporta Skola"/"Dinaburga" komanda ceturtdien piedzīvoja rezultatīvu zaudējumu "Optibet" Hokeja līgas (OHL) mačā.

Daugavpilieši izbraukumā ar rezultātu 5:13 (3:4, 1:9, 1:0) atzina Viļņas "Hockey Punks" pārākumu.

Viesiem divus vārtus guva Vadims Vabiščevičs, bet pa reizei izcēlās Artūrs Užulis, Edgars Petrovs un Maksims Galilejevs. Uzvarētājiem ar četriem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli atzīmējās Edgars Ribakovs.

No DLSS/"Dinaburga" vārtsargiem Mihals Knops 48 minūtēs atvairīja 14 no 22 ripām, bet Ralfs Parolis pārējā laikā neitralizēja septiņus no 12 metieniem.

Tabulas galvgalī ar 20 punktiem desmit mačos ir "Mogo"/LSPA komanda, kurai seko Rīgas "Dinamo" ar 19 punktiem 11 cīņās, bet 15 punkti deviņās spēlēs ir "Zemgale"/LLU komandai, kamēr desmit punktus desmit mačos guvusi Hokeja skola "Rīga". Tālāk ar sešiem punktiem deviņos dueļos ir Rīgas "Prizma" un Viļņas "Hockey Punks", kurām ar pieciem punktiem septiņās cīņās seko Kauņas "City". Turnīra tabulas apakšā ar diviem punktiem sešās un deviņās spēlēs ierindojas Elektrēnu "Energija" un "Daugavpils Ledus Sporta Skola"/"Dinaburga".

Šosezon līgā spēlēs deviņas komandas - sešas no Latvijas un trīs no Lietuvas.

2021./2022.gada sezonā savu pirmo Latvijas čempionu titulu izcīnīja Jelgavas "Zemgale"/LLU, sērijā ar 4-0 pieveicot līdzšinējo čempioni "Olimp"/"Venta 2002".