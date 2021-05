Eglem eleganta rezultatīva piespēle zaudētā AHL spēlē

Latvijas hokejists Haralds Egle otrdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlē izcēlās ar rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā komanda Manitobas "Moose" piedzīvoja zaudējumu.

"Moose" viesos ar rezultātu 3:4 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1) "bullīšos" zaudēja Belevilas "Senators".

Egle rezultatīvi piespēlēja pirmā perioda 14. minūtē. Liepājnieks ieslidoja zonā, apslidoja pretinieku vārtus un pareizajā brīdī ripu nogādāja Neitenam Todam, kurš panāca rezultātu 2:0.

Uzbrucējs arī nopelnīja divas soda minūtes par spēli ar augsti paceltu nūju un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Toddy gets his 30th point of the season in style! #GoMooseGo pic.twitter.com/RcFe9MFNR7