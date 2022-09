Elvis Merzļikins par fiasko ar izlasi, cerībām un bailēm: 'Savā dzīvē salūtu vairs neskatīšos...'

Intervija ar Elvis Merzļikinu pieejama gan "Delfi Plus", gan MVP abonentiem. MVP abonenti interviju var izlasīt ŠEIT.

Tieši kopš pēdējās pieredzes kopā ar valstsvienību Elvis bija izvēlējies labāk paklusēt un medijos praktiski nav bijis manāms. Cilvēciski to iespējams saprast – uz pasaules čempionātu viņš ieradās kā potenciālā komandas zvaigzne, taču apstākļi sastājās citādi, un turnīra laikā slavas starmešos jau bija cits vārtsargs. "Komandā nebija ķīmijas. Pirms čempionāta centos to izveidot, bet daži cilvēki par to pat nepateica paldies. Mēģināju izveidot ģimeni, uz sava rēķina noorganizēju komandai vakariņas. Nezinu, ko vairāk varēju darīt. Godīgi pateikšu – esmu tam atmetis ar roku, vairs necentīšos..." viņš tagad atzīst.

Ne tikai par pasaules čempionāta aizkulisēm, bet arī mentālajām problēmām pēc sava tuvā drauga Matīsa Kivlenieka traģiskās nāves, kuras ne tikai ietekmēja sniegumu laukumā pagājušajā NHL sezonā, bet atstājušas dziļus pēdu nospiedumus arī ikdienas dzīvē un ģimenē – atklātā intervijā MVP.