'Flyers' aizsargs Jandls uzstāda jaunu NHL 'dzelzs vīru' rekordu

Jaunais Nacionālās hokeja līgas (NHL) "dzelzs vīru" rekords kopš otrdienas pieder Filadelfijas "Flyers" aizsargam Kītam Jandlam, kurš spēlē ar Ņujorkas "Islanders" uz ledus kāpa jau 965. spēlē pēc kārtas.

35 gadus vecais aizsargs pārspēja Daga Džārvisa sasniegumu, kurš laika posmā no 1975. gada 8. oktobra līdz 1987. gada 10. oktobrim laukumā bija devies 964 regulārā čempionāta mačos pēc kārtas.

Jandls savu neizlaisto maču sēriju uzsāka 2009. gada 26. martā.

"Būtu laimīgs kaut vienu spēli nospēlēt NHL," pēc spēles teica Jandls. "Bet būt daļai no NHL ģimenes jau 16 gadus ir vairāk nekā sapņa piepildījums."

2007. gada februārī Latvijas izlases hokejists Kārlis Skrastiņš laboja aizsargu "dzelzs vīru" rekordu. Viņu vispirms apdzina Džejs Būmīsters, bet šobrīd Skrastiņš starp aizsargiem ieņem piekto vietu šajā rangā.

It's been 4,692 days since Keith Yandle's missed a game.

Truly just an incredible accomplishment. 🙌 pic.twitter.com/SjEOosv2Ta