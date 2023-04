Foto: Bijušie Latvijas izlases hokejisti draudzības spēlē pieveic Saeimas hokeja komandu

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) un bijušo Latvijas izlases spēlētāju komanda sestdien ''Arēnā Rīga'' draudzības spēlē pieveica Saeimas hokeja komandu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LHF un bijušo Latvijas izlases spēlētāju komanda bija pārāka ar 14:6 (4:2, 8:0, 2:4).

Četrus vārtus uzvarētājiem guva komandas kapteinis Lauris Dārziņš, bet pretiniekiem "hat-trick" Patrika Matīsa Švinkas kontā.

Draudzības spēles formāts bija trīs periodi pa 15 minūtēm. Pēc spēles komandas izpildīja arī pa pieciem pēcspēles metieniem. Spēlētāji savas prasmes un meistarību demonstrēja arī veiklības un ātruma stafetēs.

Saeimas komandā bija pieteikti deputāti Kaspars Briškens (P), Atis Deksnis (AS), Jānis Grasbergs (NA), Arnolds Jātnieks (NA) un Lauris Lizbovskis (AS), kā arī bijušie Saeimas deputāti Gaidis Bērziņš (NA) un Imants Parādnieks (NA). Komandu papildināja arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Dāvis Mārtiņš Daugavieti (JV), kā arī deputāti Andris Kulbergs (AS) un Atis Švinka (P). Spēlētāju rindās bija arī Saeimas darbinieki un deputātu ģimenes locekļi.

Savukārt LHF un izlases bijušo spēlētāju komandas sastāvā bija pieteikts Lauris Dārziņš, Aleksandrs Ņiživijs, Agris Saviels, Krišjānis Rēdlihs, Jānis Straupe, Rūdolfs Kalvītis, Ēriks Miļuns, Roberts Pļāvējs, Ralfs Bukarts, Toms Broks, Edgars Gaross un citi federācijas pārstāvji.

Saeimas hokeja komanda tika izveidota 10. Saeimā, un tā kopš 2011.gada aizvadījusi daudzus draudzības mačus, mērojoties spēkiem ar Valsts policijas, Valmieras pilsētas pašvaldības domes, mūziķu un "Zemnieku saeimas" komandām.