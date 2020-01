Foto: Kurš 'uzkurinās' līdzjutējus - novērtē PČ hokejā Rīgā talismana kandidātus

No šodienas, 14. janvāra, 2021. gada pasaules hokeja čempionāta oficiālajā tirdzniecības centrā "Domina Shopping" ir atklāta izstāde ar gaidāmo sacensību talismana tēla skicēm. Kopumā izstādē ir redzami 20 labākie darbi, kurus atlasījusi 2021 .gada pasaules čempionāta hokejā Latvijas orgkomiteja, informē Latvijas Hokeja federācija.

Ikvienam t/c "Domina Shopping" apmeklētājam no 14. janvāra ir iespēja izvēlēties savu talismana favorītu, atdodot par to balsi. Pēc izstādes beigām tiks izziņota "Domina Shopping" apmeklētāju simpātija. Vienam no laimīgajiem balsotājiem tiks dāvāts oriģinālais Latvijas hokeja izlases spēļu krekls un "Domina Shopping" dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Līdzvērtīgu dāvanu saņems arī skices autors, kura darbs būs saņēmis visvairāk apmeklētāju balsu.

"Pasaules čempionāta talismans ir ļoti nozīmīga turnīra sastāvdaļa," sacīja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis. "Lielāko darbu gan uz laukuma, gan aiz tā padara treneri, spēlētāji, komandas personāls, bet turnīra emocionālā pievienotā vērība vienmēr ir talismanam. Talismans ir notikuma simboliskā ilustrācija, ko atminās vēl ilgi pēc turnīra. Liels prieks, ka ar talismana skicēm Latvijas līdzjutēji varēs iepazīties jau "Domina Shopping" izstādē, izsakot savu viedokli arī balsojumā. Iespējams, tas palīdzēs padarīt vieglāku arī gala izvēli."

"Sports nevar pastāvēt bez azarta un, jo vairāk ir iesaistīto, jo lielāks tas ir. Tāpēc dodam iespēju mūsu apmeklētājiem un ikvienam hokeja fanam izteikt savu viedokli par to, kāds, viņuprāt, varētu būt 2021. gada pasaules hokeja čempionāta talismana tēls. Kaķis vārdā Stepans, meža sarga gariņš Oila, ezīšu pāris Bella un Lati, kā arī daudzi citi tēli ir jau apskatāmi pie mums un gaida, kad par viņiem nobalsosiet," saka Dina Bunce, t/c "Domina Shopping" direktore.

Izstāde, kurā ikviens var nobalstot par savu 2021. pasaules hokeja čempionāta talismana tēla favorītu notiek no 14. janvāra līdz 5. februārim tirdzniecības centrā "Domina Shopping" (Ieriķu ielā 3, Rīgā). Tā ir apskatāma katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21.00.

2019. gada 18. septembrī Latvijas un Baltkrievijas Hokeja federācijas izsludināja atklātu ideju konkursu 2021. gada pasaules čempionāta hokejā talismana izveidei. Latvijas un Baltkrievijas orgkomitejas kopumā saņēma vairāk nekā simts iesūtītus pieteikumus. Iesniegtos darbus vērtēja ne tikai Latvijas un Baltkrievijas Hokeja federāciju pārstāvji, bet arī sporta zvaigznes un sabiedrībā zināmi cilvēki. Janvāra sākumā abu valstu orgkomitejas atlasīja 30 labākos darbus.

Jau ziņots, ka 85. pasaules čempionāts hokejā notiks 2021. gadā no 7. līdz 23. maijam un tas tiks aizvadīts divās valstīs – Latvijas galvaspilsētā Rīgā ("Arēnā Rīga") un Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā ("Minsk-Arena"). 16 labākās hokeja komandas cīnīsies par pasaules čempiona titulu. Plānots, ka Rīgā tiks aizvadītas apakšgrupu spēles un ceturtdaļfināli, bet Minskā apakšgrupu mači, ceturtdaļfināli, pusfināli un fināls.

Rīga jau vienu reizi ir bijusi mājvieta pasaules čempionātam hokeja A divīzijai – tas notika 2006. gadā no 5. līdz 21. maijam divās hallēs ("Arēnā Rīga" un "Skonto" hallē). Toreiz Latvijas izlase ieguva 10. vietu.