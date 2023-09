Foto: Merzļikina jaunā maska izpelnās fanu atzinību

Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins 12. oktobrī sāks savu piekto sezonu Nacionālajā hokeja līgā (NHL), un, kā ierasts, Kolumbusas "Blue Jackets" ripu ķērājs to sāks ar jaunu maskas krāsojumu.

Jaunajai ķiverei Merzļikins šoreiz izvēlējies datorspēles "Minecraft" tematiku - uz maskas redzams leģendārais mūziķis Elviss Preslijs, ar ko latviešu vārtsargs izpelnījies salīdzinājumus. Tāpat uz tās redzama "Blue Jackets" simbolika un arī Latvijas nacionālā tematika un krāsas.

Vairāki līdzjutēji jau ievērojuši Merzļikina jauno ķiveri, ar ko viņš spēlēja arī svētdien pārbaudes spēlē pret Pitsburgas "Penguins", par maskas krāsojumu izpelnoties atzinību.

On the ice & under the lights 📸 @OhioHealth | #CBJ pic.twitter.com/7agPvkMoMo