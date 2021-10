Foto: Merzļikins pirmo un pēdējo reizi uzvelk Kivlenieka kreklu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien 2021./2022. gada sezonas pirmajā spēlē godināja aizsaulē aizgājušo draugu un komandas biedru Matīsu Kivlenieku.

Kolumbusas komanda sezonu uzsāka, ar rezultātu 8:2 pieveicot Arizonas "Coyotes" vienību. Uzvarētāju vārtus sargāja Merzļikins, kurš atvairīja 36 no 38 pretinieku metieniem. Latvijas izlases hokejists ar šādu sniegumu izpelnījās spēles otrās zvaigznes godu.

Spēle ieies vēsturē ar to, ka Merzļikins maču veltīja vasarā traģiski bojā gājušajam Matīsam Kivleniekam. Hokejists pirms spēles uz ledus iesildījās ar Kivlenieka kreklu mugurā. Savukārt spēli viņš aizvadīja ar Kivlenieka valkāto 80. spēlētāja numuru, nevis sev ierasto 90. numuru.

"Šī bija mana svarīgākā uzvara," žurnālists Džefs Svoboda citē Merzļikinu. "Saprotams, ka biju mazliet nervozs. Nevēlējos apkaunot numuru, kuru pirmo un pēdējo reizi velku šeit, Kolumbusā."

"pirms spēles gulēju ļoti slikti, jo nervozēju. Zināju, ka būšu emocionāls. Bija grūti koncentrēties. Kad pirms spēles ieraudzīju viņa ģimeni, sāku raudāt. Puiši zināja, ka šī spēle man ir ļoti svarīga. Viņi pastrādāja no sirds. [Uz tablo] varat redzēt, cik smagi strādājām," intervijā uzreiz pēc spēles, visas arēnas priekšā atzina hokejists.



Merzļikins bija padomājis arī par uzvalku, ar kuru mugurā viņš ieradās arēnā. Vārtsargs saģērbās kā Džokera tēls no vairākām Betmena stāsta filmām. Kivlenieks, spēlējot NHL un AHL, valkāja ķiveri, uz kuras tieši bija uzzīmēts aktiera Hīta Ledžera attēlotais Džokers.



Elvis Merzlikins has entered the building. He says Matiss Kivlenieks, who once had The Joker on his #CBJ helmet, would be jealous of the suit. pic.twitter.com/A3clwq2O4j