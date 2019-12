Galviņa 'Ocelārži' Špenglera kausa finālā piekāpjas Majones Kanādas hokejistu izlasei

Gunta Galviņa vienība Tršinecas "Ocelārži" no Čehijas pirmdien Davosā Špenglera kausa finālā piekāpās Eiropā spēlējošo kanādiešu izlasei, kurā par uzvarētāju kļuva arī Rīgas "Dinamo" pārstāvis Metjū Majone. Galviņš mačam nebija pieteikts.

Kanādas izlase uzvarēja ar 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Izšķirošo pārsvaru kanādieši ieguva otrajā periodā, četru minūšu un septiņu sekunžu laikā pirmajai maiņai gūstot trīs vārtus vairākumā. Vispirms mazajā vairākumā kanādieši ar piespēlēm "sarāva gabalos" Čehijas kluba aizsardzību, Dastinam Džefrijam no šaura leņķa ripu raidot jau pustukšos vārtos. Pēc tam, čehiem turpinot grēkot ar noraidījumiem, divreiz tika izmantots lielais vairākums, ar precīziem metieniem izceļoties Īenam Mičelam un Krisam Verstigam.

Trešā perioda piektajā minūtē pēc lieliskas Maksima Noro piespēles viens pret čehu vārtsargu Jakubu Štepāneku izslidoja Džefrijs, ar atkārtotu metienu gūstot savus otros vārtus mačā, - 4:0.

Džefrijam vēl arī rezultatīva piespēle trešo vārtu guvumā, trīs rezultatīvas piespēles Noro, bet Verstīgam arī rezultatīva piespēle pirmo vārtu guvumā.

Jau vēstīts, ka pusfinālā Tršinecas "Ocelārži" no Čehijas bez Galviņa pieteikumā ar 3:2 papildlaikā pārspēja "Ambri-Piotta" no Šveices, bet Kanādas izlase ar 6:0 uzvarēja Turku TPS no Somijas.

"Ocelārži" turnīra pirmajā mačā ar 1:4 zaudēja Kanādas izlasei, bet turpinājumā ar šādu pašu rezultātu uzveica "Davos". Savukārt ceturtdaļfinālā Čehijas vienība ar 3:2 uzvarēja Ufas "Salavat Julajev".

Pagājušosezon "Ocelārži" arī piedalījās Špenglera kausa izcīņā, kur apakšgrupā cieta divus zaudējumus un ceturtdaļfinālā ar 1:3 piekāpās "Davos" vienībai. Špenglera kausā triumfēja Somijas hokeja komanda Kuopio "KalPa".

Špenglera kauss ir vecākais Eiropas klubu turnīrs, kas šosezon notiek jau 93. reizi. Kanādas izlase prestižajā turnīrā uzvarējusi 16 reizes, par reizi mazāk tas izdevies "Davos", bet aiz tām seko septiņas reizes uzvarējusī Čehijas vienība Prāgas LTC, kas beidza pastāvēt jau 1949. gadā.

2013. gadā par šī turnīra uzvarētāju kļuva latvietis Kaspars Daugaviņš, kurš tobrīd pārstāvēja Ženēvas "Servette" vienību no Šveices. Savukārt 2015. un 2016. gadā finālā spēlēja Latvijas izlases vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Šveices vienība "Lugano", abas reizes piekāpjoties Kanādas izlasei.

Latvijas klubs Rīgas "Dinamo" šajā turnīrā piedalījās 2011. un 2017. gadā.