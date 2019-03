Girgensonam noraidījums pie pretinieku vārtiem zaudējumā pret Toronto

Astoto zaudējumu pēdējās deviņās spēlēs trešdien piedzīvojusi Latvijas izlases hokejista Zemgus Girgensona pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Bufalo "Sabres", kas ar 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) piekāpās viesiem Toronto "Maple Leafs".

Girgensons spēli aizvadīja Bufalo komandas ceturtajā uzbrucēju virknējumā, laukumā atzīmējoties ar 14:02 minūtēm, no kurām divas latviešu hokejists nospēlēja skaitliskajā mazākumā. Uzbrucējs izpildīja vienu metienu pa vārtiem, veica četrus spēka paņēmienus, kā arī nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu.

Latvijas hokejists spēles otrajā periodā gan atzīmējās ar nevajadzīgu divu minūšu noraidījumu, pagrūžot mugurā Toronto hokejistu pie pretinieku vārtiem. "Sabres" vienība šo mazākumu izturēja, neielaižot vārtus.

Girgensons should be worried about the puck here, not cross checking Kadri in the back. stupid. #sabres #leafsforever pic.twitter.com/vEqj7SOYHQ