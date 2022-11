Girgensonam rezultatīva piespēle; 'Sabres' sarūpē 'Penguins' sesto zaudējumu pēc kārtas

Latviešu uzbrucējs Zemgus Girgensons naktī uz ceturtdienu atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā, kamēr viņa pārstāvētā Bufalo "Sabres" svinēja trešo uzvaru pēc kārtas.

"Sabres" savā laukumā ar 6:3 (0:1, 1:1, 5:1) uzvarēja Pitsburgas "Penguins", kas turpina spēlēt bez latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera. Hokejists joprojām atgūstas no traumas, ko guva treniņnometnē.

"Penguins" nonākusi pamatīgā bedrē, jo pēc četrām uzvarām sezonas pirmajās piecās spēlēs tagad ir piedzīvoti seši zaudējumi pēc kārtas.

Girgensons aizvadītās nakts spēlē uz ledus pavadīja 11:40 minūtes, kuru laikā izpildīja rezultatīvu piespēli, uzvarēja 40% iemetienu un nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu. Latvietis šosezon desmit spēlēs guvis četrus (2+2) rezultativitātes punktus un pozitīvu lietderību +1.

Labāk šo maču gan sāka "Penguins", kas pēc Džeisona Zakera un Džoša Arčibalda metieniem pārņēma vadību ar 2:0, šo pārsvaru noturot līdz pat otrās trešdaļas izskaņai, tobrīd vienus vārtus atgūstot Džonam Džeisonam Peterkam. Tiesa, jau trešā perioda astotajā sekundē Džeiks Gencels ātrā pretuzbrukumā atjaunoja viesiem divu vārtu pārsvaru, bet cīņas turpinājums veiksme absolūti nostājās "Sabres" pusē.

Pēc iepriekšējās spēles varoņa Teidža Tompsona un Viktora Ūlofsona precīzajiem metieniem "Sabres" panāca izlīdzinājumu, un trešā perioda vidū Alekss Taks, pieliekot nūju pie asas piespēles, pirmo reizi vadībā izvirzīja mājiniekus. "Penguins" tā arī neatguvās, un 59. minūtē Kails Okposo pēc cīņas pie borta iemeta ripu tukšos viesu vārtos. Šajā vārtu guvumā rezultatīva piespēle tika ieskaitīta Girgensonam, kurš pēc spraigas cīņas pie borta tobrīd bija pazaudējis ķiveri un metās uz rezervistu soliņu.

Girgensons took a beating for this goal to happen, not to mention the hustle to get down the ice. Kyle Okposo, ENG 5-3 #LetsGoBuffalo #LetsGoPens pic.twitter.com/41qxjV60c7