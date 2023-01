Girgensonam trīs spēka paņēmieni negaidītā 'Sabres' uzvarā

Latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Bufalo "Sabres" komanda naktī uz otrdienu izcīnīja uzvaru pār vienu no Nacionālās hokeja līgas (NHL) vadošajām vienībām, svinot trešo panākumu pēc kārtas.

"Sabres" izbraukumā ar 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) pagarinājumā pieveica Dalasas "Stars", kas Rietumu konferences kopvērtējumā ieņem pirmo vietu.

Girgensons laukumā pavadīja 13:14 minūtes, kuru laikā izpildīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus uzvarēja 50% iemetienu un ieguva negatīvu lietderības koeficientu -1. Latvietis šosezon 44 mačos izcēlies ar desmit (4+6) rezultativitātes punktiem.

Džeimijs Bens vairākumā jau mača otrajā minūtē vadībā izvirzīja "Stars" hokejistus, taču 12. minūtē viens no līgas rezultatīvākajiem aizsargiem Rasmuss Dālins no distances izpildīja precīzu metienu, neapstādinot ripu un panākot izlīdzinājumu. Savukārt pašā trešās trešdaļas sākumā vadību pārņēma jau viesi no Bufalo, kad precīzs bija Viktors Ūlofsons, tomēr 46. minūtē Džeisons Robertsons no tuvas distances rezultātu uz tablo līdzsvaroja - 2:2.

Beigās uzvarētājs tika noskaidrots pagarinājumā, kurā jau pirmajā minūtē uzvaru "Sabres" vienībai nodrošināja Ouens Pauers, gūdams savus pirmos vārtus šosezon.

Savukārt citā mačā latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins palika rezervē, kamēr Kolumbusas "Blue Jackets" izbraukumā ar 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Kalgari "Flames".

"Blue Jackets" vārtos stājās Jonass Korpisalo, kurš atvairīja 45 no 49 metieniem, bet Patriks Laine izcēlās ar vieniem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm. Pēc pērnvasar notikušās pārejas uz Kolumbusu pirmo maču savas bijušās komandas Kalgari laukumā aizvadīja Džonijs Gudro, kurš sestajā minūtē nerealizēja "bullīti".

Uzvaru "Flames" vienībai pagarinājuma trešajā minūtē nodrošināja Dilons Djūbs.

NHL kopvērtējumā Austrumu konferencē vislabāk klājas Rūdolfa Balcera pārstāvētajai Tampabejas "Lightning", kas ar 59 punktiem 45 spēlēs ir piektajā vietā. Uzbrucējs Teodors Bļugers un Pitsburgas "Penguins" ar 54 punktiem ir astotajā pozīcijā, "Sabres" iekrājusi 51 punktu un atrodas uzreiz aiz tās, kamēr "Blue Jackets" ar 31 punktu ir pēdējā vietā starp 16 konferences komandām.