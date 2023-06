Girgensons paliek uzticīgs 'Sabres' – jauns līgums uz vienu gadu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Bufalo "Sabres" pagarinājis līgumu ar latviešu uzbrucēju Zemgu Girgensonu, otrdien, 20. jūnijā, paziņoja komanda.

Jaunā vienošanās noslēgta uz vienu sezonu, kurā 29 gadus vecais Girgensons saņems 2,5 miljonus ASV dolāru.

2012. gada draftā "Sabres" izvēlējās Girgensonu ar 14. numuru. Visu NHL karjeru Girgensons bijis uzticīgs Bufalo komandai, kuras rindās aizvadījis 625 spēles, kas ir ilgākais rādītājs starp aktīvajiem "Sabres" hokejistiem. Pēdējās divās sezonās Girgensons bija "Sabres" kapteiņa asistents.

All aboard the Latvian Locomotive! 🚂

We have re-signed Zemgus Girgensons to a one-year contract worth $2.5 million.

Details: https://t.co/PM2Y6Yv9ZO pic.twitter.com/53CFZxw2BR