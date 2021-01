Girgensons satriekts par traumu un sezonas izlaišanu

Esmu ļoti vīlies, palaižot garām šo sezonu, ceturtdien savā "Twitter" kontā pauda Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Bufalo "Sabres" latviešu uzbrucējs Zemgus Girgensons.

Jau ziņots, ka Girgensons pirmdien treniņspēlē guva savainojumu un priekšlaicīgi atstāja ledus laukumu, kreiso kāju nespējot pielikt pie ledus. Viņš ir pārcietis kājas augšstilba muskuļa operāciju, bet viņa atgriešanās laukumā nav paredzēta ātrāk par sešiem mēnešiem. Savainojuma dēļ Girgensonam ies secen regulārais čempionāts un, visticamāk, nāksies izlaist visu sezonu.

"Es ar lielām cerībām gaidīju šo sezonu, tāpēc esmu ļoti vīlies to izlaist. Ceru, ka pēc iespējas ātrāk atgriezīšos uz ledus," raksta hokejists "Twitter" tīklā.

"Mums Bufalo ir lielisku puišu grupa, un nevaru vien sagaidīt, kad šogad redzēšu savus komandas biedrus labi spēlējam," viņš piebilst.

Thank you for all the well wishes! I was really looking forward to this season, so I'm very disappointed to miss it. We have a great group of guys in Buffalo and I can't wait to see my teammates do well this year! I look forward to be being back on the ice as soon as possible.