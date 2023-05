'Golden Knights' izcīna otro uzvaru Rietumu konferences pusfinālā

Pie otrās uzvaras Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas Rietumu konferences pusfinālā naktī uz otrdienu tika latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vegasas "Golden Knights".

Rietumu konferences pusfināla trešajā spēlē "Golden Knights" viesos ar 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) pieveica Edmontonas "Oilers", sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 2-1.

Bļugers šim mačam nebija pieteikts. Stenlija kausa izcīņā šajā pavasarī viņš vēl nav spēlējis.

Mača rezultātu šajā spēle gan atklāja mājiniece "Oilers", jo jau trešajā minūtē straujā pretuzbrukumā vārtu priekšā tika atrasts Vorens Fēgele, viņam no ļoti tuvas distances pārspējot "Golden Knights" vārtsargu Lorēnu Brosā. Tiesa, vien dažas minūtes vēlāk Brosā pēc Konora Makdeivida metiena neitralizēšanas iedzīvojās savainojumā un spēli nebija spējīgs turpināt, viņa vietā laukumā devās Edins Hils.

Turpinājums "Golden Knights" hokejistiem gan bija krietni veiksmīgāks, jo viesi guva piecus bezatbildes vārtus. Jau piektajā minūtē neizšķirtu pēc cīņas vārtu priekšā panāca Žonatans Maršeso, kurš pirmā perioda pēdējā minūtē bija precīzs vēlreiz, jau izvirzot Lasvegasu vadībā.

"Golden Knights" turpināja uguņot - 28. minūtē Zeks Vaitklauds iemeta vēl vienus vārtus "Oilers" būrī, bet 33. minūtē ar skaistu metienu 4:1 panāca Džeks Aikels (attēlā). Viņš savā "play-off" debijā šogad guvis jau desmit rezultativitātes punktus, bet šajā cīņā izcēlās ar vieniem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm.

