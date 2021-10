Rekordi tiek sasniegti, lai kāds tos kādreiz labotu. Diez vai šo teicienu 1999. gadā attiecināja uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) rekordiem, kurus sasniedza izcilais Kanādas hokejists Veins Greckis. Tomēr tagad Aleksandrs Ovečkins savā karjerā ir pozīcijā, kas viņam nākamajos gados varētu ļaut vismaz radīt intrigu par nonākšanu NHL regulārā čempionāta labāko vārtu guvēju priekšgalā.

Greckis ir izcilākais hokejists pasaules vēsturē, un pastāv ļoti liela iespēja, ka daudzi no viņa sasniegtajiem rekordiem tā arī netiks laboti. 894 gūtie vārti NHL regulārajā čempionātā ilgu laiku uzskatīti par vienu no nesasniedzamajiem rekordiem, taču Ovečkins šobrīd atrodas uz ceļa, kas ļauj viņam tuvoties šai atzīmei. Šīs sezonas ievadā hokejists no Krievijas labāko NHL vārtu guvēju sarakstā jau pakāpās uz piekto vietu ar 734 vārtu guvumiem. Tātad šobrīd Ovečkinam līdz Grecka rekordam trūkst 160 vārtu guvumu, turklāt 36 gadus vecais hokejists aizvadītajā starpsezonā pagarināja līgumu ar Vašingtonas "Capitals" līdz 2026. gadam. Matemātiski viss izskatās ļoti vienkārši – nākamo piecu gadu laikā Ovečkinam vidēji sezonā jāgūst 33 vārti. Tomēr dzīvē ir daudzi mainīgie faktori, kas var ietekmēt viņa skrējienu pēc rekorda.