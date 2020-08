Hokeja klubs 'Mogo' sāk sadarbību ar LSPA

Viens no pēdējo gadu valsts spēcīgākajiem hokeja klubiem "Mogo" jaunajā sezonā sāks sadarbību ar vienu no vadošajām sporta augstskolām Baltijā, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (LSPA), kas atspoguļosies arī nosaukumā – "Mogo"/LSPA.

Kopš HK "Mogo" dibināšanas brīža 2014. gadā kluba mērķi bijuši ne tikai uzvaras un čempionu tituli, bet arī jauno hokejistu audzināšana. Ar katru gadu hokeja skolā "Mogo" trenējas arvien vairāk jauno hokejistu – šobrīd tie ir jau 115 jaunieši. Piecas HS "Mogo" komandas piedalās Latvijas Bērnu un jaunatnes čempionātā, un sestā ir iesācēju grupa.

Sešu gadu laikā pirmie HS "Mogo" audzēkņi tuvojas vīru vecumam, un kluba vadība ir domājusi par jauniešu attīstību ne tikai hokeja laukumā, bet arī ārpus tā. Izglītības iegūšana ir viens no svarīgākajiem katra cilvēka dzīves posmiem. Četrus gadus HK "Mogo" kaimiņi ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Kluba mājas – "Mogo" halle – atrodas blakus LSPA mācību ēkai, sporta zālei un stadionam. Tagad hokeja klubs un sporta augstskola nolēmuši apvienot spēkus, lai nostiprinātu "Mogo"/LSPA pozīcijas kā vienai no vadošajām Latvijas komandām.

"Četrus gadus mēs esam bijuši draudzīgi kaimiņi," atzīst Māris Martinsons, "Mogo"/LSPA prezidents. "Pienācis laiks abām organizācijām sadarboties ciešāk un jau citā līmenī. Visā pasaulē saistība ar universitātēm un citām augstākajām mācību iestādēm tiek uzskatīta par ļoti prestižu lietu. Tas noteikti atbilst mūsu kluba jaunatnes sistēmas stratēģijai audzināt ne tikai jaunos sportistus, bet arī veidot viņus par gudriem un spējīgiem cilvēkiem jebkurā dzīves jomā."

"Par profesionāliem hokejistiem kļūst tikai daži no jaunajiem sportistiem. Toties iespēja iegūt augstāko izglītību noderēs jebkuram no mūsu jaunajiem hokejistiem. Būšu priecīgs, ja mūsu audzēkņi kļūs par ārstiem un inženieriem. Tomēr skaidrs, ka šiem jauniešiem sports ir viena no mīļākajām un sirdij tuvākajām lietām. Tāpēc esmu priecīgs, ka par mūsu sabiedroto un partneri ir kļuvusi sporta augstskola ar lielu pieredzi un plašām iespējām sporta jomā," domu noslēdz Martinsons.

"Mūsu kopīgajā sadarbībā būs ieguvēji ne tikai LSPA, "Mogo" un hokejs, bet arī visa sporta nozare," uzsver Jānis Žīdens, LSPA prorektors. "Domāju, ka "Mogo"/LSPA komanda būs kā pozitīvs piemērs valsts iestādes un privātās organizācijas ieguldīto resursu apvienošanā, lai abas puses sasniegtu izvirzītos mērķus."

Hokeja klubs "Mogo" dibināts 2014. gada augustā, lai piedalītos Latvijas čempionātā, Latvijas kausa izcīņā un pārstāvētu Latviju starptautiskās sacensībās. HK "Mogo" divas reizes izcīnījis Latvijas čempionu titulu, reizi sudraba un divas reizes bronzas godalgas, trīs reizes komanda izcīnījusi Latvijas kausu. HK "Mogo" divreiz pārstāvējis Latviju IIHF Kontinentālajā kausa izcīņā.

LSPA ir starptautiski atpazīstama un viena no vadošajām sporta augstskolām Baltijā, kas nodrošina starptautiski atzītas kvalitatīvas studijas, attīstīta inovatīvu pētniecību sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā, to integrējot studiju procesā.