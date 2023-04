Hokejs ir tikai vīriešiem? Miljone cer uz lielāku sabiedrības cieņu

Pavasara gaidītākais sporta notikums Latvijā ir pasaules čempionāts hokejā – katru gadu līdzjutēji prognozē būt vai nebūt izlasei ceturtdaļfinālā. Tomēr nedaudz pabērna lomā pie mums atrodas sieviešu hokejs, kas citviet pasaulē sper stabilus soļus uz priekšu, un arvien vairāk ir to spēlētāju, kas ar šo it kā vīrišķīgo spēli pelna iztiku. "Latvijas sabiedrības attieksmei vajadzētu mainīties. Tam, pirmkārt, jānāk no Latvijas hokeja ģimenes," tieša ir valstsvienības līdere Līga Miljone.





Sieviešu hokejs Latvijā nav piedzīvojis tādu izaugsmi, kā citās Eiropas valstīs, kur tam pievērš arvien lielāku uzmanību, kur tiek sakārtoti vietējie čempionāti, radot hokejistēm labākus apstākļus spēlēšanai. Miljone novērojusi, ka būtisks izrāviens citās valstīs noticis tieši apmēram pēdējo desmit gadu laikā, kamēr Latvijā progress bijis ļoti minimāls.

"Ir jāseko tendencēm un jāsāk cienīt visas dāmu sportistes, kuras nodarbojas ar sporta veidiem, kuri daudziem šķiet piemēroti tikai vīriešiem. Dāmas tāpat kā vīrieši ir cilvēki, un arī mēs ieguldām lielu darbu. Tās ir daudzas stundas, vēli vakari, nogurums. Daudzas meitenes vispirms iet uz skolu vai darbu, tad uz treniņiem, un to atkārto katru dienu. Hokejā tiek pavadīts daudz laika, jo zinām, ka varam ko sasniegt," uzsver Miljone. Viņa ļoti bieži dzirdējusi frāzes, ka hokejs taču nav sporta veids sievietēm. "Tādās situācijās man uzreiz ir pretjautājums."