IIHF aizrāda Krievijai par karu atbalstošu plakātu lietošanu valstī notiekošajās hokeja spēlēs

Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) ir izteikusi Krievijai aizrādījumu par karu atbalstošu zīmju un plakātu lietošanu valstī notiekošajās hokeja spēlēs, piektdien ziņo IIHF.

IIHF Disciplinārās padome ir aizrādījusi Krievijas Hokeja federācijai (FHR) par IIHF Ētikas kodeksa pārkāpumiem.

Aizrādījuma būtība ir tāda, ka FHR bija pienākums uzraudzīt tās jurisdikcijā esošo komandu un līgu rīcību, ko FHR nav izdarījusi, un ka nākotnē tai jābūt modrai un nekavējoties jārīkojas, lai nodrošinātu šāda veida rīcības kontroli.

IIHF Ētikas padome bija nosūtījusi IIHF Disciplinārajai padomei lietu saistībā ar iespējamo IIHF Ētikas kodeksa pārkāpumu par kara Ukrainā propagandu FHR jurisdikcijā esošajos klubos un līgās, uz to uzmanību vēršot jau 2022. gada martā, un FHR bezdarbību, neveicot jebkādas darbības, lai apturētu šādus pārkāpumus vai ziņotu par tiem.

Lēmumā IIHF Disciplinārās padomes žūrija ņēma vērā FHR atbildes vēstulēs un lietas izskatīšanas sēdē, kā arī līdzjutēju arēnās demonstrētos plakātus, kas neizskatījās darinātas ar rokām un parādījās dažādās arēnās, pastāvīgus plakātus un reklāmas stendus ar politisku kontekstu arēnās un to, ka klubi savos sociālo tīklu kontos publicēja fotogrāfijas ar šādu informāciju.

Lēmumā žūrija ņēma vērā arī to, ka nav pierādījumu, ka komandas vai līga būtu veikuši kādas darbības, lai ierobežotu to, kādus plakātus fani ienes arēnās un ka no FHR iesniegumiem ir skaidrs, ka tā nav veikusi nekādas darbības un nav ieteikusi nevienai no tās jurisdikcijā esošajām līgām vai komandām nodrošināt, lai neparādītos jebkādi plakāti arēnās vai ieraksti komandu vai līgu sociālo mediju kontos ar kara veicināšanu vai atbalstu.

Tāpat analizētie ieraksti liecina, ka vārdi un simboli bija propaganda, kas veicina karu Ukrainā.

Plakātiem vai reklāmas stendiem, kas liecina par atbalstu karam Ukrainā vai tā popularizēšanu, nav vietas arēnā vai hokejā, un attēli šajā gadījumā ir IIHF Ētikas kodeksa 2.2.1. panta (Cieņa) pārkāpums.

Žūrija noteica, ka FHR bija jārīkojas un tai bija jārisina situācija ar dažādiem iesaistītajiem klubiem un kopumā ar visiem tās jurisdikcijā esošajiem klubiem un līgām, lai nostiprinātu principu, ka agresīva kara veicināšana vai atbalstīšana nav pieņemama un novedīs pie IIHF Ētikas kodeksa pārkāpuma.

Nespēja veikt nekādas darbības šajā jautājumā ir IIHF Ētikas kodeksa 1.5.punkta un C punkta pārkāpums.

Žūrija noteica, ka atbilstoša sankcija šajā jautājumā ir aizrādījums FHR.