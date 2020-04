IIHF noteikusi Latvijas hokeja izlases zvaigžņu izlasi

Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) ceturtdien publicējusi Latvijas izlases visu laiku labāko hokejistu sešinieku, tajā iekļaujot Arturu Irbi, Sandi Ozoliņu, Kārli Skrastiņu, Helmutu Balderi, Sergeju Žoltoku un Oļegu Znaroku.

Dereks O'Braiens atzīmē, ka latvieši hokeju spēlē gandrīz gadsimtu un pirmo reizi spēlēja pasaules čempionātā 1933.gadā. Viņš atzīmē, ka daudzu gadu laikā Latvijas hokejisti spēlēja padomju sistēmā, nevarot spēlēt ar nacionālo izlasi.

Seši spēlētāji, kas izvēlēti šai komandai, visi ir dzimuši 22 gadu laikā. Viņi visi sāka spēlēt hokeju Padomju Savienībā un joprojām bija aktīvi spēlētāji pēc neatkarības atgūšanas.

Vārtsarga postenī ir Irbe, kurš 11 reizes piedalījies pasaules meistarsacīkstēs, divas no tām aizvadot PSRS rindās.

Some @NHL power and a '90s rebirth set the tone for our Latvian #IIHFWorlds all-time roster list.

Do you agree with our picks?

Read more 👉 https://t.co/8eYLpcVcSt pic.twitter.com/s7a2rTUKwm