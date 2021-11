Jaunais LHF ģenerālsekretārs: man ir jāspēj veiksmīgi noturēt uzņemtais kurss un iesāktās lietas

Latvijas Hokeja federācijas (LHF) jaunais ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs apņēmies ieturēt organizācijas uzņemto kursu, taču viņš pēc darba procesu izzināšanas plānos arī turpmāko attīstību, viņš atklāja intervijā LHF preses dienestam.

Jau vēstīts, ka Pļāvējs LHF ģenerālsekretāra amatā nomainījis Viesturu Koziolu, kurš koncentrēsies darbam Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) padomē. Pļāvējs ieskicēja darbus, kurus viņš mēģinās izpildīt tuvākajā laikā.

"Jāņem vērā, ka darbus uzsāku nevis sezonas sagatavošanās posmā, bet brīdī, kad tā jau uzņēmusi augstus apgriezienus. Šodien sākusies izlašu "pauze", un piecām izlasēm vienlaicīgi norisinās treniņnometnes un turnīri dažādās pasaules malās. Pirmkārt, man ir jāspēj veiksmīgi noturēt uzņemtais kurss un iesāktās lietas, bet, protams, jādomā arī par turpmāko attīstību. Lai to veiksmīgi darītu, vēlos vairāk izzināt, precīzāk izprast, kas notiek iekšienē," teica Pļāvējs. "Tādēļ daļu laika veltīšu komunikācijai ar federācijas komisijām, komitejām, klubiem un mūsu biedriem, lai uzklausītu viedokļus un, izejot no tā, ķeršos pie attiecīgajiem darbiem. Šobrīd jādomā arī par to, kā būt Covid-19 pandēmijas radītajos apstākļos, kā nodarbināt bērnus, kā piesaistīt papildu finansējumu un uzturēt hokeju "tonusā"."

"Ja runājam par izaicinājumiem, jāsaka, ka viens no lielākajiem hokejā ir rast veidu, kā maksimāli mazināt potenciāli negatīvo ietekmi uz sportu un augstiem sasniegumiem nākotnē, tajā pašā laikā neradot draudus mūsu visu veselībai," runājot par Covid-19 pandēmijas radītajām grūtībām, sacīja Pļāvējs. "Kā viena no šīs problēmas šķautnēm ir bērnu un jauniešu hokejs un iespēja ar to nodarboties, kas pie šobrīd valdošās epidemioloģiskās situācijas ir sarežģīts jautājums. Te nav vienas pareizās formulas, un šis arī būs viens no lielajiem izaicinājumiem man šajā amatā. Protams, pandēmija nes arī citus izaicinājumus – finansējuma samazinājumu, citu pozīciju izdevumu palielināšanos, bet esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem spēsim rast konstruktīvus risinājumus."

Latvijas hokeja izlasei šajā sezonā svarīgākais starts būs Pekinas Olimpiskās spēles, bet ģenerālsekretārs negrasās ieviest būtiskas izmaiņas. "Nebūšu oriģināls un teikšu, ka sagatavošanās posms norisinās kā ierasts – Ameriku no jauna neizgudrojam. Novembra un decembra turnīri ir laiks, kad izlases galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam atrast visoptimālāko sastāvu Olimpiādei, un tieši tas šobrīd arī tiek darīts."