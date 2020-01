Jauniešu hokeja turnīrs 'Riga Hockey Cup' turpina sadarbību ar 'True Hockey'

Eiropā masveidīgākais jauniešu hokeja turnīra "Riga Hockey Cup" rīkotāji pagarinājuši līgumu ar ilggadējo partneri amerikāņu hokeja inventāra ražotāju "True Hockey" par sadarbības turpināšanu arī 2020. gadā.

"Mūsu mērķis ir organizēt augstākās klases hokeja turnīru, nodrošinot nevainojamu servisu un kvalitāti katrā detaļā, kā arī vērtīgu pieredzi un lieliskās emocijas visiem turnīra dalībniekiem. Tāpēc esam patiesi priecīgi ka visu šo gadu garumā esam ne tikai noturējuši "True Hockey" uzticību, bet arī ievērojami paplašinājuši sadarbību ar šo amerikāņu slaveno hokeja inventāra ražotāju. Arī šogad, turpinot stratēģisko partnerību ar "True Hockey", varēsim iepriecināt visus turnīra dalībniekus ar individuālām dāvanām, pasniegt īpašos apbalvojumus labākajiem spēlētājiem svinīgajā ceremonijā, attiecīgi arī veicināt spēlētāju meistarību pateicoties "True Hockey" inventāra unikālām īpašībām un progresīvām tehnoloģijām," saka turnīra organizators, "Riga Cup Events" vadītājs Jānis Jansons.

Saskaņā ar partnerības vienošanos, "True Hockey" nodrošinās turnīru un tā dalībniekus ar galvenajām balvām – sniegumu veicinošo hokeja produktu līnijas inventāru, kā arī realizēs demonstrācijas, testēšanas un tirdzniecības pasākumus turnīra norises laikā un vietās. "Mēs priecājamies par šo ilgtermiņa ciešo sadarbību ar "Riga Hockey Cup", iesaistoties un atbalstot tik vērienīgu notikumu hokeja pasaulē. Šī ir nozīmīga mērķa auditorija mūsu zīmola produktu demonstrācijai, lietošanas veicināšanai, kā arī lieliskā iespēja uzlabot spēlētāju individuālo meistarību pateicoties "True Hockey" inventāra unikālajām īpašībām. Mēs vēlamies iepazīstināt tuvāk ikkatru hokeja spēlētāju ar mūsu zīmolu un novēlēt ikkatram dalībniekam panākumus turnīrā," saka "True Hockey" Eiropas nodaļas mārketinga vadītājs Patriks Granlunds.

Starptautiskais hokeja turnīrs "Riga Hockey Cup" ir lielākais jauniešu hokeja turnīrs Eiropā, kas šogad pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu. "Riga Hockey Cup" norisināsies Rīgā un Pierīgā no 3. aprīļa līdz 3. maijam, apvienojot dažāda vecuma jauniešus no visas pasaules. Turnīra dalībnieku skaits pārsniedz 5500 spēlētāju un ap 4000 vecāku, fanu, kas pārstāvēs 274 komandas no 23 dažādām valstīm: Latvijas, Čehijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, Austrijas, Igaunijas, Ukrainas, Polijas, Somijas, Slovākijas, Ķīnas, Horvātijas, Francijas, Dānijas, Šveices, Norvēģijas, Ungārijas, Apvienotās Karalistes, Vācijas, Nīderlandes un ASV. Visplašāk turnīrā tiek pārstāvēta Somija ( 29 komandas), Zviedrija (28), Krievija (20), Baltkrievija (16) un, protams, Latvija (75). Pēc ilgāka pārtraukuma dalību ir apstiprinājusi komanda no ASV un divas komandas no Ķīnas.