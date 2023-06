Jauno hokejistu vecāki piketēs pret hokeja programmas slēgšanu Jūrmalā

Ceturtdien, 29. jūnijā, pulksten 9.30 pirms Jūrmalas domes sēdes Jūrmalas jauno hokejistu vecāki ar savām atvasēm piketēs pret hokeja programmas slēgšanu Jūrmalas Sporta skolā, informēja Nacionālās apvienība (NA).

Kā ziņots iepriekš, 8. jūnijā Jūrmalas domes izglītības komitejā pieņemts lēmums par Jūrmalas Sporta skolas hokeja programmas slēgšanu, neskatoties uz vecāku izrādīto vēlmi līdzfinansēt daļu no izmaksām.

15. jūnijā jauno hokejistu vecāki iesnieguši Jūrmalas domē piedāvājumu, apņemoties segt no saviem līdzekļiem vairāk nekā pusi no summas, kas ik mēnesi nepieciešama, lai nodrošinātu hokejistiem pilnvērtīgu treniņu procesu. Domes iepriekš sagatavotajā lēmumā minēts, ka ledus laukumu noma hokeja programmu nodrošināšanai Jūrmalas Sporta skolai izmaksā 106 480 eiro gadā, savukārt žāvētavas noma maksā vēl 3025 eiro. Sporta skolas aprēķini liecina, ka hokeja apmācība vienam bērnam pašvaldībai izmaksā 183,90 eiro mēnesī; no tiem 100 eiro bērnu vecāki ir gatavi ik mēnesi segt paši.

Vecāki uzskata, ka hokeja programmas slēgšana ir pārsteidzīga, viņi izsaka nožēlu, ka domes vadības pārstāvji neieklausās argumentos un sadarbības piedāvājumos. Izskan arī plāni apstrīdēt lēmumu tiesā.

Jūrmalas domes opozīcijas deputāts Jānis Asars no Nacionālās apvienības ir pret hokeja programmas slēgšanu. "Latvijas hokeja izlase šogad ir pierādījusi, ka, domājot ilgtermiņā, ieguldot smagu darbu un līdzekļus, rezultāti neizpaliek. Tautas emocionālais pacēlums, sporta veida popularitātes uzplaukums, bērnu lielā interese par hokeja treniņiem pēc Pasaules hokeja čempionātā iegūtās bronzas medaļas – tas viss nav izmērāms naudā," uzsver Asars.