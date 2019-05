Jevpalovs vienojies par jaunu līgumu ar AHL klubu 'Rocket'

Latvijas hokejists Ņikita Jevpalovs arī nākamsezon spēlēs Amerikas hokeja līgas (AHL) komandā Lavālas "Rocket", ar kuru uzbrucējs vienojies par jaunu līgumu uz nākamo sezonu, vēsta "Rocket" klubs.

Jevpalovs 2018./2019. gada sezonā 69 AHL regulārās sezonas spēlēs izcēlās ar 13 vārtiem un 12 rezultatīvām piespēlēm. Tas pagaidām bijis 24 gadus vecā hokejista rezultatīvākais sniegums šajā līgā.

Tiesa, viņa pārstāvētā komanda nekvalificējās izslēgšanas spēlēm. Hokejists gan neizmantoja iespēju pievienoties Latvijas hokeja izlasei dalībai 2019. gada pasaules čempionātā.

Jevpalovam šī bija trešā sezona AHL, kur iepriekš viņš bija pārstāvējis Sanhosē "Barracuda" vienību. Tās labā 2015./2016. gada sezonas laikā hokejists 60 spēlēs savāca 14 punktus (pieci vārti un deviņas rezultatīvas piespēles), bet sezonu vēlāk 65 spēlēs izcēlās ar 21 punktu (13 vārti un astoņas rezultatīvas piespēles).

2017./2018. gada sezonu latvietis pavadīja Rīgas "Dinamo" vienībā, kuras labā 46 spēlēs viņš guva piecus vārtus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles, bet pēc Kontinentālās hokeja līgas (KHL) sezonas Jevpalovs debitēja pasaules čempionātā hokejā. Tajā uzbrucējs palika bez punktiem.

Le Rocket s’entend sur un contrat avec Nikita Jevpalovs pour la saison 2019-2020!

The Rocket agree to terms on a contract with Nikita Jevpalovs for the 2019-20 season!#GoRocket pic.twitter.com/1vtUvVsZlX