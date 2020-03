Kad jāķeras pie pēdējā salmiņa – NHL ārkārtas vārtsargi

Pirms sporta pasauli apturēja koronavīrusa izraisītā saslimšana "Covid-19" viens no sirsnīgākajiem stāstiem Nacionālajā hokeja līgā (NHL) bija 42 gadus vecā ledus tīrītāja Deivida Ērza piepildītais hokejista sapnis, kad viņam vajadzēja aizvietot abus savainotos Karolīnas "Huriccanes" vārtu vīrus. Mūsdienu NHL vēsturē ir pieredzēti tikai vēl divi gadījumi, kad vārtu drošību nācies uzticēt amatierim, ārkārtas gadījuma vārtsargam.

Vairums hokeja vārtsargu aizvada savu karjeru, tā arī nesasniedzot sporta veida meku Ziemeļamerikā – Nacionālo hokeja līgu (NHL). Iespēja kāpt uz ledus kopā ar citiem pasaules labākajiem hokejistiem noteikti ir ikkatra censoņa sapnis.

Deivida Ērza slavas mirklis pienāca 22. februārī. Toronto "Maple Leafs" savā laukumā uzņēma Karolīnas "Hurricanes", un ar rezultātu 6:3 spēcīgāka izrādījās viesu komanda. Spēli Karolīnas vārtos uzsāka 31 gadu vecais kanādietis Džeimss Reimers, taču 14. minūtē viņš cieta sadursmē ar paša aizsargu Džeikobu Slavinu. Pie rezultāta 0:0 vārtos stājās vārtu vīrs no Čehijas Petrs Mrāzeks. 32. minūtē, rezultātam esot 3:1, arī Mrāzeks cieta sadursmē. Viņš sadūrās ar pretinieku uzbrucēju Kailu Klifordu, un maču nebija spējīgs turpināt.

"Man bija atnākušas pāris īsziņas, ka jādodas laukumā. Neredzēju, kā Mrāzeks guva savainojumu. Tajā brīdī atrados mediju telpā, kur ienāca kāds vīrs un teica, ka man jāiet un jāgatavojas doties laukumā. Tas bija traki un interesanti," par savu zvaigžņu stundu pēc spēles atklāja Ēzrs.

Ēzrs, kura kontā ir arī astoņas spēles Ontario hokeja līgā un, kurš pēdējos astoņus gadus ir bijis "Maple Leafs" NHL un AHL komandu treniņu vārtsargs, divas reizes kapitulēja pirmajās divās bīstamajās epizodēs, bet noturēja savu vārtu tīkliņu neskartu trešajā periodā. Kopumā ledus mašīnas tīrītājs atvairīja 8 no 10 metieniem.



"Tas bija lieliski," atklāja Ēzrs. "Acīmredzami otrais periods bija diezgan nestabils, taču pārtraukumā ģērbtuvēs komandai teicu, ka trešajā periodā būšu nomierinājies un gatavs uzvarēt spēli."

Par maču vārtsargs saņēma 500 dolāru honorāru un iespēju paturēt spēles kreklu. Ēzrs pēc uzvaras žurnālistiem atklāja, ka līdz galam nezināja vai varēs iet spēlētāju dušās – protams, ka to komanda viņam neliedza. Pēc mača viņš ieguva spēles pirmās zvaigznes godu, kā arī veiksmīgo ripu.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr