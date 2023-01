Kalniņš neatsaka asins naudai un pagarina līgumu ar okupantu klubu

Latviešu vārtsargs Jānis Kalniņš izvēlējies pagarināt līgumu ar Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubu Habarovskas "Amur", tādējādi turpinot pelnīt okupantu krievu naudu, kas aptraipīta ukraiņu asinīm.

Jaunā vienošanās panākta līdz 2024. gada pavasarim.

Kalniņš ar plašu rezonansi "Amur" vienībai pievienojās pagājušajā vasarā. Pats hokejists šādu lēmumu pamatoja ar finansiālajiem apstākļiem - Habarovskas kluba piedāvājums esot bijis pārāk vilinošs, lai no tā atteiktos, īsti nemaz neņemot vērā ētisko pusi.

Šosezon 31 gadu vecais Kalniņš KHL čempionātā 19 spēlēs vidēji ielaidis 2,57 ripas un atvairot 92,3% metienu.

Pēc Krievijas karadarbības uzsākšanas Ukrainas teritorijā pērn tika pieņemts grozījums Sporta likumā, kas paredz, ka sportistiem un sporta darbiniekiem ir liegts iesaistīties jebkādās sacensībās, kas norisinās Krievijā vai Baltkrievijā. Sportistiem, kuri tur dodas sacensties, ir liegts pārstāvēt Latvijas izlasi.

