Kanādas hokejistes pasaules čempionāta finālā pieveic principiālo pretinieci ASV

Kanādas sieviešu hokeja izlase svētdien Dānijā pasaules čempionātā izcīnīja zelta godalgas, kamēr trešo vietu ieņēma Čehija.

Noslēdzošajā meistarsacīkšu mačā kanādietes ar rezultātu 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) pārspēja ASV, sagādājot pretiniecēm pirmo neveiksmi šajās meistarsacīkstēs.

Kanāda izvirzījās vadībā spēles 30. minūtē, kad vārtus guva Brianna Dženere, kurai pēc nedaudz vairāk kā spēlētas minūtes izdevās pārsvaru arī dubultot, panākot 2:0.

Otrās trešdaļas izskaņā ASV hokejiste Ebija Rokē samazināja deficītu, taču ar to bija par maz, jo noslēdzošajā periodā vārti vairāk netika gūti.

