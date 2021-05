Kanādas hokejisti pasaules U-18 čempionāta finālā pieveic Krieviju

Par 2021. gada pasaules U-18 čempioniem hokejā ceturtdien kļuva Kanādas jaunie hokejisti, kuri ASV notiekošajā finālā ar rezultātu 5:3 pārspēja vienaudžus no Krievijas.

Kanādas hokejisti pasaules U-18 čempionātā nebija uzvarējuši kopš 2013. gada. Kopumā kanādieši šajā turnīrā uzvarējuši četras reizes. Savukārt Krievija otro čempionātu pēc kārtas spiesta samierināties ar sudraba medaļām.

Krievijas hokejisti šajā mačā izvirzījās vadībā sestajā minūtē, precīzi metot Matvejam Mičkovam, bet Konors Bedards desmit minūtes vēlāk vairākumā rezultātu izlīdzināja. Pirmā perioda pēdējās divās minūtēs abas komandas vēlreiz apmainījās ar vārtu guvumiem, precīzi metot Dmitrijam Bučeļņikovam un Šeinam Raitam.

The Russian Sniper does it again! Matvei Michkov nets the first goal of the game and his 12th of the #U18Worlds @russiahockey pic.twitter.com/qGSULgwz4j — IIHF (@IIHFHockey) May 7, 2021

Otrajā periodā Brenans Otmans un Logans Stankovens deva vadību kanādiešiem, taču 50. minūtē vairākumā Vladimirs Grudiņins Krievijai vārtus atguva. Krievija centās atspēlēties, taču vārtsarga mainīšana pret sesto laukuma spēlētāju rezultātu nedeva, un Raits raidīja ripu tukšos vārtos.

Savukārt U-18 čempionāta bronzas medaļas izcīnīja Zviedrijas hokejisti, kuri ari ar 8:0 sagrāva Somiju.

Divus vārtus Zviedrijas izlasē guva Isaks Rosens, bet pa vieniem vārtiem guva Simons Edvinsons. Simons Robertsons, Noā Nasa, Olivers Mobergs, Alberts Sjobergs, Noā Ostlunds, bet vārtsargs Karls Lindboms atvairīja visus 35 pretinieku metienus.

Zviedrijas hokejisti pasaules čempionāta medaļas ieguva trešo turnīru pēc kārtas.

Jau vēstīts, ka Latvijas U-18 hokejisti pasaules čempionātā grupu turnīrā piedzīvoja tikai zaudējumus.