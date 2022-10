Kesels labo NHL 'dzelzs vīra' rekordu

Vegasas "Golden Knights" uzbrucējs Fils Kesels naktī uz trešdienu labojis "dzelzs vīra" rekordu Nacionālajā hokeja līgā (NHL).

Kesels palīdzēja "Golden Knights" izbraukumā ar 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) uzvarēt Sanhosē "Sharks". Tieši viņš atklāja šīs spēles rezultātu - tie hokejistam bija 400. vārti karjerā.

Keselam šī līgā bija jau 990. spēle pēc kārtas, kas 35 gadus vecajam hokejistam ļāvis labot "dzelzs vīra" rekordu. Viņš nav izlaidis nevienu maču jau kopš 2009. gada, kad vēl cīnījās Toronto "Maple Leafs" rindās.

A run that started all the way back on November 3rd, 2009... Phil Kessel's played 990 games in a row since.

Truly deserving of a standing ovation. 👏

