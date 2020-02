Kivlenieks atvaira 35 metienus savā piektajā spēlē NHL karjerā

Latviešu vārtsargs Matīss Kivlenieks otrdien, 25. februārī, piekto reizi karjerā devās laukumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, bet viņa un Elvja Merzļikina pārstāvētā komanda Kolumbusas "Blue Jackets" ar 4:5 (1:2, 0:2, 3:1) piekāpās Minesotas "Wild".

Kivlenieks pirms mača steidzamības kārtā tika izsaukts no Amerikas hokeja līgas (AHL), jo savainojumu iepriekšējā mačā guva Merzļikins. Lai gan "Blue Jackets" rindās atgriezies teicami sezonas sākumā spēlējušais Jonass Korpisalo, Kolumbusas vārtu drošība tika uzticēta tieši Kivleniekam.

23 gadus vecais latviešu vārtsargs mačā atvairīja 35 no 40 metieniem. Tas ir lielākais metienu skaits, ko Kivlenieks atvairījis kadā no mačiem NHL. Viņš piedalījies piecos mačos, četros laukumā devies no pirmās minūtes, bet kopā atvairījis 78 no 86 jeb 90,7% metienu.

"Wild" cīņas gaitā bija vadībā ar 4:1, "Blue Jackets" pēdējā perioda sākumā divus vārtus atguva, bet drīz vien Minesotas hokejisti panāca 5:3. Trīs minūtes pirms mača beigām Zeks Verenskis atkal deva cerību "Blue Jackets", kas pēdējo pusotru minūti aizvadīja bez Kivlenieka vārtos, tomēr no zaudējuma pamatlaikā "Blue Jackets" nespēja glābties.

Uzvarētājiem divus vārtus guva Miko Koivu, bet pa reizei Kivlenieku pārspēja Ēriks Stāls, Raiens Donato un Kevins Fiala. "Blue Jackets" sastāvā ar vārtu guvumiem izcēlās Niks Folinjo, Emīls Bemstroms, Pjērs-Luks Dibuā un Verenskis.

"Blue Jackets" šobrīd cīnās par iekļūšanu Stenlija kausā. Pēdējās desmit spēlēs Kolumbusas hokejisti tikuši tikai pie vinas uzvaras, bet piecus no šiem deviņiem zaudējumiem piedzivojuši pagarinājumā vai pēcspēles metienos. NHL Austrumu konferences kopvērtējumā šobrīd "Blue Jackets" kā astotā ir "play off" zonā, sev pagaidām rezervējot otro no divām tā saucamajām "wild card" ceļazīmēm.