Kivlenieks izkonkurē Vehvilainenu – latvietis pieteikts NHL izslēgšanas spēlēm

Latvijas hokejists Matīss Edmunds Kivlenieks iekļuvis Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Kolumbusas "Blue Jackets" pieteikumā izslēgšanas spēlēm, tapa zināms svētdien, klubam mājaslapā publicējot 31 spēlētāja sarakstu.

"Blue Jackets" svētdien noteica savu 31 spēlētāja lielo sastāvu 2020. gada NHL izslēgšanas spēlēm, kuras klubs uzsāks 2. augustā, cīnoties sērijā pret Toronto "Maple Leafs" vienību par iekļūšanu "play-off".

Klubs sezonas atsākšanas turnīrā rēķinās ar trim vārtsargiem – Jonasu Korpisalo, Elvi Merzļikinu un Matīsu Edmundu Kivlenieku. Savukārt tam nav pieteikts soms Veini Vehvilainens, kurš ir Kivlenieka konkurents Amerikas hokeja līgas (AHL) fārmklubā Klīvlendas "Monsters".

Par pirmā vārtsarga lomu treniņos pirms izslēgšanas spēlēm sacenšas Merzļikins un Korpisalo, iepriekš nav slēpis komandas galvenais treneris Džons Tortorella. Savukārt trešā vārtsarga lomu nācās sadalīt Kivleneikam un Vehvilainenam, kuri jūlija laikā trenējušies kopā.

A bit of a foggy start in the Ice Haus as Kivlenieks and Vehvilainen get in some work. That’s hockey in July for you. #CBJ expected to start at 11 with some scrimmage action coming this afternoon pic.twitter.com/vwnwvWEIEE