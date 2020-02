Kivlenieks pagarinājumā ielaiž vārtus un cieš zaudējumu pret Girgensonu

Latviešu vārtsargs Matīss Edmunds Kivlenieks sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē ielaida divus vārtus, taču ar to nepietika, lai viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnītu uzvaru.

Kolumbusas vienība viesos ar 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētajai Bufalo "Sabres" komandai.

"Blue Jackets" komandai pārtrūka sešu uzvaru sērija, bet pretiniekiem - trīs zaudējumu sērija.

Pirmā bīstamā epizode pie Kivlenieka vārtiem bija pirmā perioda vidū, kad Džeks Aikels un Džimijs Vesijs izslidoja divatā pret vienu viesu aizsargu. Aikela piespēlē sasniedza savu mērķi, taču Vesijs no tuvas distances meta pāri vārtiem.

Četras minūtes pirms pirmā perioda beigām tomēr mājinieki savu panāca - uzbrukuma zonas viducī Rasmusa Dālina piespēli saņēma Evans Rodrigess, kurš raidīja ripu garām Kivlenieka kreisās kājas kājsargam. Laukumā tobrīd arī bija Girgensons, kurš pirms tam uz zilās līnijas jau atvēzējās šķēlienam, tomēr ripu nesaņēma.

Otrajā trešdaļā Kivlenieka sargātie vārti nopietni tika apdraudēti divas reizes. Vispirms Kolins Millers izcēlās ar spēcīgu un aizsardzību caururbjošu metienu no zilās līnijas, bet pēc tam no tuvas distances ripu latvietim virsū uzmeta Rodrigess. Viesi šajā periodā vienreiz ieraidīja ripu vārtos, taču Aleksandrs Venberjs to paveica ar savu slidu, tādējādi vārtu guvums netika ieskaitīts.

Pēc ilgiem centieniem "Blue Jackets" trešā perioda sestajā minūtē izlīdzināja rezultātu. Dānis Olivers Bjorkstrands izmantoja situāciju, kurā vairāki hokejisti aizsedz Kārtera Hatona skatu un raidīja ripu tīklā. Trešdaļas turpinājumā rezultāts nemainījās, bet pāris minūtes pirms pamatlaika beigām Girgensons ar plaukstas metienu pārbaudīja Kivlenieka modrību.

Mačs turpinājās pagarinājumā, kura pirmajā minūtē Aikels pēc plaša reida pa pretinieku aizsardzības zonu no iemetienu apļa raidīja ripu mērķī, papildlaika 36.sekundē izraudams Bufalo komandai uzvaru.

Kivlenieks šajā mačā atvairīja 22 no 24 metieniem, tikdams galā ar 91,7% raidījumu.

Kolumbusas komandas pirmais vārtsargs šobrīd ir latvietis Elvis Merzļikins, kurš svinējis piecas uzvaras pēc kārtas, trīs mačo šajā sērijā paliekot "sausā". Merzļikins sestdien palika rezervē un atpūtās pirms svētdienas cīņas.

Kivleniekam šī bija otrā spēle hokeja Mekā. NHL viņš debitēja 19.janvāri, kad uzvarā 2:1 pār Ņujorkas "Rangers" latvietis atvairīja 31 metienu. Pirms Visu zvaigžņu spēles pārtraukuma latvietis tika nosūtīts atpakaļ uz Amerikas Hokeja līgas (AHL) komandu Klīvlendas "Monsters", kuras rindās aizvadīja divas spēles, abās tiekot atzīts par mača trešo zvaigzni.

Savukārt Girgensons sestdien uz ledus pavadīja 13 minūtes un 45 sekundes, kuru laikā divas reizes meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Viņš šajā sezonā 52 spēlēs guvis deviņus vārtus, veicis piecas rezultatīvas piespēles un ticis pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Desmit vai vairāk vārtus vienā sezonā Girgensons līdz šim iemetis tikai 2014./2015.gada sezonā, kas viņam bija otrā NHL karjerā. Togad uzbrucējs guva 15 vārtus.

"Blue Jackets" ar 63 punktiem 52 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē un klauvē pie durvīm "play-off" zonai. Tikmēr "Sabres" ar 53 punktiem 52 dueļos Austrumos ir 12.pozīcijā.

"Blue Jackets" nākamo spēli aizvadīs svētdien plkst.21 pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Monreālas "Canadiens". Pēc tam latviešu pārstāvētā komanda atgriezīsies Kolumbusā, kur aizvadīs četras mājas spēles pēc kārtas.

Savukārt "Sabres" nākamo maču aizvadīs vien otrdien, kad mājas spēļu sērijas turpinājumā krustos nūjas ar Kolorādo "Avalanche".