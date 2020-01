Kivlenieks: pirms debijas aprunājos ar Merzļikinu

Pirms debijas spēles Nacionālajā hokeja līgā (NHL) Latvijas hokejists Matīss Kivlenieks aprunājās ar komandas biedru Elvi Merzļikunu, pēc pirmā mača, kas arī tika uzvarēts, sarunā ar medijiem teica Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs.

Jau ziņots, ka Matīss Kivlenieks svētdien NHL debijas spēlē ielaida tikai vienus vārtus un palīdzēja savai komandai Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīt uzvaru, kā rezultātā viņš tika atzīts par spēles otro zvaigzni.

"Blue Jackets" viesos ar rezultātu 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) uzvarēja Ņujorkas "Rangers", svinot jau piekto panākumu pēc kārtas.

Kivlenieks vārtos aizvadīja visu spēli un tika galā ar 31 no 32 pretinieku metieniem, atvairīdams 96,9% raidījumu.

"Biju nedaudz uztraucies, bet centos pret šo spēli attiekties kā pret jebkuru citu maču," piezemēts pēc pirmā panākuma NHL bija Kivlenieks. "Svarīgākais, ka ieguvām divus punktus. Par to esmu gandarīts."

Latvijas vārtsargs Ziemeļamerikā izgājis cauri teju vai visiem līmeņiem. Aizokeāna karjeras ievadā viņš divas sezonas pavadīja Ziemeļamerikas Hokeja līgā (NAHL), vēlāk gadu nospēlēja Savienoto Valstu hokeja līgā (USHL), bet vēlāk jau lēnām caur Austrumkrasta hokeja līgu (ECHL) izsita ceļu tuvāk NHL, spēlēdams Amerikas hokeja līgā (AHL).

"Godīgi sakot, aizvien vēl nespēju aptvert, kas ir noticis. Visticamāk, spilgtākas sajūtas būs dienu pēc spēles," smejoties teica Kivlenieks. "Skaidrs, ka šis ir sapņu piepildījums, jo ne visiem izdodas aizvadīt spēli NHL un pie tam izcīnīt uzvaru."

"Prieks, kā nospēlēja komanda – mača galotnē vairākkārt tika bloķēti metieni, bet Olivers Bjorkstands izcēlās ar diviem vārtu guvumiem."

Vārtsargs arī dalījās sajūtās par spēlēšanu pret tādām superzvaigznēm, kā Artēmijs Panarins, kurš otrajā periodā no tuvas distances vairākkārt neprata pārspēt Kivlenieku.

"Šādi atvairīti metieni dod nelielu pārliecības devu. Domāju, ka ikvienam vārtsargam lieli "seivi" sniedz vairāk pārliecības un drošības sajūtu," norādīja latvietis, kurš arī neslēpa, ka spēles gaitā jau juties komfortablāk. "Spēlei ritot, mēģināju izslēgt visus pārējos faktorus, lai varu koncentrēties uz savu sniegumu. Mēģināju atstāt "tīru" galvu, lai neizdomātu ko lieku un neizdarītu nevajadzīgas kustības."

Kivlenieks arī atklāja, ka pirms debijas aprunājies ar tautieti Elvi Merzļikinu, kurš pēdējās desmit spēlēs "Blue Jackets" komandai atnesis astoņus panākumus.

"Nedaudz aprunājāmies pirms dueļa. Pavaicāju, kā viņš jutās savā debijā, ko man sagaidīt un līdzīgas lietas," par savstarpējo dialogu ar Merzļikinu stāstīja vārtsargs. "Tāpat aprunājos ar mūsu vārtsargu treneri Meniju Legasī. Šīs sarunas man palīdzēja veiksmīgāk aizvadīt spēli."

Kolumbusas vienības debitants svētdienas spēlē izgāja cauri arī nelielajām ugunskristībām, kuras piedzīvo ikviens hokejists savā pirmajā duelī. Kivlenieks bija pirmais hokejists, kurš devās laukumā, bet pārējie komandas biedri krietni nogaidīja līdz pievienojās viņam, ļaujot "jaunajam" izslidot pāris goda apļus. Pats vārtsargs pēc spēles norādīja, ka tiklīdz sapratis, kas notiek, sācis smieties.

The rookie lap for #CBJ goaltender Matiss Kivlenieks as he prepares for his first #NHL start in Madison Square Garden. Watch it now Fox Sports Ohio. @FOXSportsCbus @BlueJacketsNHL looking for a 5th straight win. pic.twitter.com/f6lTLwwV7g