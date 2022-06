Kolorādo 'Avalanche' pirmo reizi kopš 2001. gada izcīna Stenlija kausu

Kolorādo "Avalanche" svētdien pirmo reizi kopš 2001. gada ieguva Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausu.

Finālsērijas sestajā spēlē "Avalanche" viesos ar 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) pieveica iepriekšējo divu gadu čempioni Tampabejas "Lightning", sērijā līdz četrām uzvarām gūstot virsroku ar 4-2.

"Avalanche" klubam šis ir trešais Stenlija kauss vēsturē. Pirmais ar latvieti Sandi Ozoliņu sastāvā tika iegūts 1996. gadā, bet otrais – 2001. gadā.

Par NHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko hokejistu tika nosaukts vien 23 gadus vecais "Avalanche" aizsargs Keils Makars, viņam savā īpašumā iegūstot Kona Smaita balvu. Viņš 20 Stenlija kausa spēlēs izcēlās ar 29 (8+21) rezultativitātes punktu. Zīmīgi, ka vēl tikai pirms dažām dienām Makars tika nosaukts par regulārās sezonas labāko aizsargu.

Jau mača ceturtajā minūtē rezultātu ar precīzu metienu no vārtu priekšas atklāja "Lightning" kapteinis Stīvens Stemkoss, bet Kolorādo štata vienībai rezultātu izdevās izlīdzināt otrā perioda pašā sākumā, kad ar asu metienu bez ripas apstrādāšanas atzīmējās Neitans Makinons.

Savukārt 33. minūtē "Avalanche" hokejistiem jau izdevās pārņemt vadību – lieliskā pretuzbrukumā Makinons šķietami zaudēja kontroli pār ripu, taču tā nonāca pie soma Arturi Lehkonena, kurš raidīja to vārtos.

Kaut gan "Lightning" spēles otrajā pusē vajadzēja atspēlēties, "Avalanche" hokejisti ar lielisku aizsardzību teju pilnībā izslēdza pretiniekus. Pirmo metienu Tampas hokejisti trešajā trešdaļā izpildīja vien tās 11. minūtē. Pamatlaika pēdējās minūtēs "Lightning" izmisīgi centās atspēlēties, nomainīja vārtsargu Andreju Vasiļevski pret sesto laukuma spēlētāju, taču tas cerētos augļus nenesa, un "Avalanche" varēja līksmot.

Noslēdzošā perioda laikā "Lightning" pa Kolorādo vārtiem izpildīja tikai četrus metienus.

A moment the @Avalanche will never forget. #StanleyCup pic.twitter.com/ofuZDjJg4D