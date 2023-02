Labi NHL debitējušais Šilovs aizsūtīts uz AHL

Atzīstami Nacionālajā hokeja līgā (NHL) debitējušais latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs aizsūtīts uz Vankūveras "Canucks" fārmklubu Amerikas Hokeja līgā (AHL).

Naktī uz otrdienu "Canucks" komanda NHL regulārā čempionāta mačā viesos ar 5:4 (3:1, 1:2, 0:1, 1:0) pagarinājumā pārspēja vienu no turnīra vadošajām komandām Dalasas "Stars", divreiz cīņas laikā nenosargājot divu vārtu pārsvaru. Vankūveras vienības vārtus šajā spēlē sargāja no savainojuma atlabušais Tačers Demko, kurš atvairīja 34 no 38 metieniem. Vārtsargam tas bija pirmais mačs teju trīs mēnešu laikā.

Par Demko atgriešanos "Canucks" sastāvā klubs paziņoja neilgi pirms spēles, pie viena norādot, ka uz AHL nosūtīts Šilovs.

GM Patrik Allvin announced today that G Thatcher Demko has been activated from injured reserve and G Arturs Silovs has been assigned to Abbotsford (AHL).