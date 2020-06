Latvijā plānotais pasaules čempionāts hokejā noslēgsies jūnijā, paredz organizatori

Pasaules čempionāts hokejā ierasti sākas maija sākumā, ieskandinot "pavasara trakumu", taču nākamā gada turnīra rīkotāji ir visai droši, ka meistarsacīkstes notiks divas nedēļas vēlāk, sarunā ar laikrakstu "Diena" teica SIA "Hokeja akadēmijas" vadītājs Edgars Buncis.

Pērnā gada oktobrī Latvijas Hokeja federācija (LHF) pasaules čempionāta rīkošanas tiesības nodeva SIA "Hokeja akadēmijai", kas pēdējās trīs nedēļās darbus veikusi intensīvākā režīmā nekā līdz šim.

"Svarīgākais ir spēļu kalendārs. Esam jau to saskaņojuši ar "Infront" kompāniju un Starptautisko Ledus hokeja federāciju (IIHF)," sarunā ar laikrakstu teica "Hokeja akadēmijas" vadītājs Buncis. "Tagad spēļu kalendārs ir nodots izskatīšanai televīzijas pārstāvjiem. Nākamajā nedēļā (saruna notika pagājušā nedēļā) no lielajām televīzijas kompānijām varētu būt atbilde, vai viņus apmierina mūsu piedāvātais variants. Pēc tam jau šajā procesā iesaistīsies komandu pārstāvji."

Tāpat liels laiks tiek veltīts plānošanai, jo ap "Arēnu Rīga" plānots izvietot papildu 130 piebūves. Kalendāra izveide un piebūvju plānošana esot laikietilpīgākie darbi.

Buncis arī nevairījās teikt, ka pasaules čempionāts tiešām varētu notikt divas nedēļas vēlāk nekā plānots iepriekš. IIHF šādu lēmumu vēlas pieņemt, ņemot vērā faktu, ka nākamā sezonā ieilgs gan Eiropā, gan Nacionālajā hokeja līgā (NHL) un citās Ziemeļamerikas līgās.

"Jā, tā ir taisnība. IIHF padome izmaiņas jau ir apstiprinājusi. Galīgo lēmumu gaidām no IIHF kongresa, kas virtuāli plānots, ja nemaldos, 22. jūnijā," skaidroja Buncis. "Pēc pašreizējā grafika, pasaules čempionātam jānotiek no 7. līdz 23. maijam. Pārceltie datumi ir no 21. maija līdz 6. jūnijam."

"Es teiktu, ka par 95 vai pat 99 procentiem pasaules čempionāts sāksies 21. maijā. Situācija nav vienkārša, taču jebkurā gadījumā ir jāmeklē risinājumi. Mūsu gadījumā nelieli sarežģījumi var rasties sarunās ar viesnīcu un "Arēnas Rīga" pārstāvjiem, bet visi jautājumi ir atrisināmi."

IIHF un iesaistītās puses ir visai solidāras kalendāra izveidē, ļaujot izpausties sacensību rīkotājiem. Šā brīža kalendārs paredz, ka latvieši savu skatītāju priekšā čempionāta atklāšanas spēlē tiksies ar titulēto Kanādu.

Precīzāks sacensību kalendārs varētu būt zināms līdz Jāņiem.

Savukārt ideja, ka pasaules čempionāts nākamgad varētu notikt bez skatītājiem, vispār netiek apsvērta.

Nākamgad Rīgā B grupā spēlēs Latvija, Kanāda, Somija, ASV, Vācija, Norvēģija, Itālija un Kazahstāna, bet Minskā A grupā cīnīsies Baltkrievija, Krievija, Zviedrija, Čehija, Šveice, Slovākija, Dānija un Lielbritānija.

Jau iepriekš tika lemts, ka, lai optimizētu biļešu tirdzniecību, Somijas hokejisti savus grupas mačus aizvadīs Rīgā, bet Krievijas – Minskā. Ņemot vērā IIHF rangu, Krievijai gan nākamgad būtu jāspēlē Rīgas grupā, taču rīkotājiem ir tiesības veikt vienu maiņu ar reitingā līdzvērtīgām izlasēm.

Šī gada pasaules čempionātam bija jānotiek Cīrihē un Lozannā, bet meistarsacīkstes tika pilnībā atceltas. Sākotnēji pastāvēja iespēja, ka šī gada rīkotāja varētu uzņemt nākamā gada čempionātu, tomēr Šveice no tādas opcijas atteicās.

2022. gadā turnīru vajadzētu uzņemt Somijai (Helsinkiem un Tamperei), 2023. gadā – Krievijai (Sanktpēterburgai), 2024. gadā Čehijai (Prāgai un Ostravai), bet 2025. gadā – Zviedrijai un Dānijai.

Rīga un Minska 2017. gada maijā notikušajā balsojumā sīvā cīņā pārspēja Somijas pilsētas Helsinkus un Tamperi. Rīgā un Minskā notiks grupu turnīri un pa diviem ceturtdaļfināliem, bet pusfināli un fināls tiks aizvadīti Baltkrievijas galvaspilsētā.

Rīga pasaules meistarsacīkstes līdz šim vienīgo reizi uzņēmusi 2006. gadā, bet Minskā turnīrs notika 2014. gadā.