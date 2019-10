Latvijas čempione hokejā 'Mogo' gūst otro uzvaru IIHF Kontinentālajā kausā

Latvijas čempione hokejā "Mogo" sestdien izcīnīja jau otro uzvaru Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa otrajā kārtā.

"Mogo" C apakšgrupas otrajā spēlē ar rezultātu 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) pārspēja Serbijas čempioni Belgradas "Crvena Zvezda".

Jau mača pirmajā minūtē 1:0 panāca Gatis Gricinskis, bet Kārlis Ozoliņš nepilnas trīs minūtes vēlāk guva "Mogo" komandas otros vārtus. Spēles 38.minūtē serbi vienus vārtus atguva, bet aptuveni minūti līdz otrā perioda beigām Rūdolfs Maslovskis atjaunoja divu vārtu pārsvaru. Noslēdzošajā periodā vēl vienus vārtus guva Gricinskis, bet Elviss Želubovksis pretinieku vārtsargu pārspēja vēl divas reizes, panākot drošo 6:1.

Ķontinentālā kausa pirmajā mačā "Mogo" Brovari pilsētā Kijevas pievārtē C apakšgrupas mačā ar 5:3 pārspēja Rumānijas čempioni Brašovas "Corona".

"Corona" ir trīskārtēja Rumānijas čempione, vietējās meistarsacīkstēs triumfējot arī šogad.

Svētdien "Mogo" mēros spēkus ar turnīra saimnieci Doņeckas "Donbass", kas uzskatāma par rīdzinieku sīvāko konkurenti šajās sacensībās.

Pēc divām aizvadītām spēlēm "Mogo" C apakšgrupā ar sešiem punktiem ir pirmā, bet uzvaru vienīgajā spēlē guvuši arī sīvākie konkurenti "Donbass". Rumānijas un Serbijas komandas pie panākumiem nav tikušas.

C grupas uzvarētāja iekļūs trešā posma F grupā, kur to sagaida Atirau "Beibaris" (Kazahstāna), Grodņas "Neman" (Baltkrievija) un Krakovas "Cracovia" (Polija). Šīs grupas spēles notiks no 15. līdz 17. novembrim Krakovā.

Finālturnīrā, kas notiks no 10. līdz 12.janvārim, iekļūs pa divām komandām no trešā posmā grupām. Kontinentālā kausa uzvarētāja iegūs tiesības 2020./2021.gada sezonā spēlēt IIHF Čempionu līgā.

Iepriekšējā sezonā Kontinentālajā kausā triumfēja Kazahstānas komanda Kokšetau "Arlan". Kontinentālā kausa priekšpēdējo jeb trešo kārtu sasniedza Latvijas čempione "Kurbads", kas grupā ieņēma trešo vietu un finālposmam nekvalificējās.